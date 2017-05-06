Ещё 50 миллиардов рублей направят на развитие ТОРов Дальнего Востока

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края, из федерального бюджета на развитие инфраструктуры ТОРов в регионы Дальнего Востока уже направлено 4,5 миллиарда рублей. Ещё 50 миллиардов из федерального, региональных, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников направят в ближайшие годы. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по созданию территорий опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке 5 мая. В совещании принял участие Губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

Председатель правительства отметил, что основное количество ТОРов работает чуть больше года.

«На Дальнем Востоке сейчас действует 16 ТОРов. Из федерального бюджета на развитие инфраструктуры ТОРов уже вложено порядка 4,5 миллиардов рублей. На ближайшие годы предусмотрено еще 30 миллиардов. Ещё около 20 миллиардов будут направлены за счет регионов, муниципальных образований и некоторых внебюджетных источников. На эти средства мы строим дороги, сети, коммунальную инфраструктуру, решаем целый ряд других задач», — сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что каждый бюджетный рубль необходимо тратить рационально и постараться принести максимальную отдачу для людей, которые живут в регионе, в виде новых рабочих мест, создания современной инфраструктуры.

По мнению Дмитрия Медведева, необходимо «крепить» доверие инвесторов, ведь «привести» инвестиции на Дальний Восток не так просто.

«Для инвесторов в регионе существует не только набор преимуществ, но и определенные риски — большие расстояния, население не такое значительное, как этого бы хотелось, как следствие — низкий спрос. При этом конкурировать приходится с наиболее динамично развивающимися странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Именно на них мы должны ориентироваться, договариваясь при планировании экспортных стратегий», — подчеркнул он, добавив, что компаниям, которые зашли в территории, важно оказывать всестороннюю поддержку.

Сегодня в рамках ТОРов в самых разных отраслях Дальнего Востока строится около 50 предприятий с новыми рабочими местами.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский отметил, что в крае уже есть первые результаты работы по созданию ТОРов.

«Инвестиции — это дополнительные налоги, передовые технологии и новые рынки, экспортно-ориентированные производства, новые рабочие места. Но процесс этот небыстрый. Серьезные результаты появятся через пять лет, а подвести итог работы мы сможем через 10 лет. Сейчас главное — избежать дополнительных препонов для инвесторов», — заявил глава региона.

Отметим, в Приморском крае создано четыре территории опережающего развития — «Большой Камень», «Нефтехимический», «Михайловский» и «Надеждинская».

На данный момент резидентами ТОР в Приморье уже стали 42 компании. Уже открыты первые производства. Например, в «Надеждинской» работает современный завод «Европласт». А в «Михайловском» начал работать инвестор, который уже давно ведет деятельность в Приморье, — «Мерси-Трейд». Всего же к концу 2016 года фактический объем инвестиций резидентов ТОР составил более 44 миллиардов рублей, 350 миллионов рублей в краевой бюджет поступило в качестве налогов. Создано 630 рабочих мест.

До конца 2017 года планируется завершить строительство инфраструктуры в ТОР «Надеждинская» и «Михайловский». По поручению Президента России Владимира Путина Приморский край также участвует в создании объектов социальной инфраструктуры ТОРа «Большой Камень», где строится одна из крупных судоверфей. Там, по словам главы края, будут построены 750 квартир арендного жилья для будущих работников «Звезды» и объекты социальной инфраструктуры.

По мнению Владимира Миклушевского, в совокупности уникальные механизмы, появившиеся в крае — ТОРы и Свободный порт Владивосток — за 10 лет могут увеличить ВРП в 2,5 раза.

Напомним, идею создания на Дальнем Востоке сети специальных территорий опережающего экономического развития с особыми условиями для организации несырьевых производств, ориентированных в том числе и на экспорт, озвучил Президент России Владимир Путин в ходе своего Послания Федеральному Собранию в 2013 году. Глава государства объявил, что на данных территориях быть созданы такие условия ведения бизнеса, которые конкурировали бы с ключевыми деловыми центрами АТР.