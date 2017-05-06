Более 100 проектов Карты индустриализации запустят в 2017 году

Об этом рассказал министр по инвестиция и развитию Женис Касымбек, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министр напомнил, что в 1-м квартале 2017 года уже введено 10 проектов на сумму 7,6 млрд тенге, создано 415 постоянных рабочих мест.

«Суммарно проекты Карты индустриализации в прошлом году произвели продукции на 2,2 трлн тенге из них 1,4 трлн тенге в обрабатывающей промышленности — это более 18% от всего сектора. В среднем, введенными проектами Карты производится ежемесячно продукция на сумму более 180 млрд тенге», — рассказал глава ведомства.

Он отметил, что всего на стадии реализации находятся 320 проектов на сумму порядка 3,7 трлн тенге с созданием 36 тыс. постоянных рабочих мест.

«Для технологической модернизации отечественных предприятий в конце года планируется утверждение Комплекса мер по технологическому перевооружению базовых отраслей промышленности», — заключил Женис Касымбек.