Копейка за копейкой: топливо в Беларуси снова подорожало
Бензин и дизель дорожали в последний раз меньше месяца назад, всего же с начала года стоимость топлива выросла на шесть копеек.
Бензин и дизель дорожали в последний раз меньше месяца назад, всего же с начала года стоимость топлива выросла на шесть копеек.
МИНСК, 6 мая — Sputnik. Топливо в Беларуси с 6 мая снова выросло в цене, нынешнее подорожание стало пятым с начала года, сообщили в концерне «Белнефтехим».
Отметим, что за менее чем два месяца, с 11 марта, стоимость топлива уже выросла в среднем на 4%.
Ранее в «Белнефтехиме» обращали внимание, что резкого повышения цен на бензин и дизель не будет — топливо будет дорожать постепенно. СМИ сообщают, что подорожание в этом году должно составить 10%.