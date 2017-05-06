Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Конгресс США хочет новых санкций против России после шутки Путина
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Реакция одноклассников на протез 7-летней девочки растрогала соцсети
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
26-летняя солистка "ВИА Гры" станцевала в крошечном бикини - СМИ
На что способны украинские танки Т-64 - СМИ
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
«Боится истерики»: Пушков об отказе Трампа встречаться с Путиным
Пули США "сжирают" стволы снайперов Украины – СМИ
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11Подготовка техники к Параду Победы
11Война в карикатурах
10:36 (мск), источник: Sputnik.by

Копейка за копейкой: топливо в Беларуси снова подорожало

Бензин и дизель дорожали в последний раз меньше месяца назад, всего же с начала года стоимость топлива выросла на шесть копеек.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 мая — Sputnik. Топливо в Беларуси с 6 мая снова выросло в цене, нынешнее подорожание стало пятым с начала года, сообщили в концерне «Белнефтехим».

Согласно приказу «Белнефтехима» № 140 от 5 мая 2017 года, в стране нуля часов 6 мая подорожало топливо. Так, литр бензина АИ-92-К5 теперь стоит один рубль 17 копеек, за АИ-95-К5 нужно заплатить один рубль 25 копеек. Дизель с 6 мая теперь стоит один рубль 29 копеек.

Отметим, что за менее чем два месяца, с 11 марта, стоимость топлива уже выросла в среднем на 4%.

Ранее в «Белнефтехиме» обращали внимание, что резкого повышения цен на бензин и дизель не будет — топливо будет дорожать постепенно. СМИ сообщают, что подорожание в этом году должно составить 10%.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На химзаводе в Бресте произошел выброс хлора
СМИ: Флинна предупреждали о рисках общения с послом России
Правительство внесло в Госдуму законопроект о курортных сборах
Сборная России победила Швецию на ЧМ. Оценки хоккеистам
Свидетельства о рождении и смерти предложено выдавать через МФЦ
Минобороны обвинило Пентагон в зацикленности на «холодной войне»
Что нужно знать об акции «Бессмертный полк» в Москве
ФСБ задержала членов преступной сети по легализации мигрантов
Спорт
Канада и Чехия выдали спектакль, Германия удивила США Что происходило в первый день чемпионата мира, кроме матча Россия — Швеция
Авто
Оформлены документы на новый российский внедорожник Нижегородская НПФ «Селеста» запатентовала внешность некоего «многофункционального транспортного средства»
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
Проживание в российских отелях подорожает
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
В Москве построят 49 станций метро за три года
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Полина Гагарина назвала дочь редким именем Дмитрий Исхаков получил свидетельство о рождении ребенка.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь