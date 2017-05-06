Копейка за копейкой: топливо в Беларуси снова подорожало

МИНСК, 6 мая — Sputnik. Топливо в Беларуси с 6 мая снова выросло в цене, нынешнее подорожание стало пятым с начала года, сообщили в концерне «Белнефтехим».

Согласно приказу «Белнефтехима» № 140 от 5 мая 2017 года, в стране нуля часов 6 мая подорожало топливо. Так, литр бензина АИ-92-К5 теперь стоит один рубль 17 копеек, за АИ-95-К5 нужно заплатить один рубль 25 копеек. Дизель с 6 мая теперь стоит один рубль 29 копеек.

Согласно приказу «Белнефтехима» № 140 от 5 мая 2017 года, в стране нуля часов 6 мая подорожало топливо. Так, литр бензина АИ-92-К5 теперь стоит один рубль 17 копеек, за АИ-95-К5 нужно заплатить один рубль 25 копеек. Дизель с 6 мая теперь стоит один рубль 29 копеек.

Отметим, что за менее чем два месяца, с 11 марта, стоимость топлива уже выросла в среднем на 4%.

Ранее в «Белнефтехиме» обращали внимание, что резкого повышения цен на бензин и дизель не будет — топливо будет дорожать постепенно. СМИ сообщают, что подорожание в этом году должно составить 10%.