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12:33 (мск), источник: АиФ Самара

Более 9 миллионов рублей заработал самый состоятельный чиновник Самары

Сотрудники самарской администрации опубликовали сведения о доходах за 2016 год.

Чиновники администрации Самары опубликовали сведения о доходах за 2016 год, сообщает «Ъ — Самара».

Глава города Олег Фурсов заработал 4,22 млн. рублей, превысив свой доход по сравнению с 2015 годом на 650 тысяч рублей.

Первый заместитель главы города Владимир Василенко задекларировал доход за прошлый год в размере 2,31 млн. рублей, что почти на 2 миллиона меньше, чем за предыдущий отчётный период.

Самым состоятельным оказался руководитель Департамента управления имуществом Самары Сергей Черепанов: его заработок в 2016 году превысил 9 млн. рублей.

Доход остальных руководителей департаментов и управлений самарской администрации составил от 77 тысяч до двух с половиной миллионов.

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