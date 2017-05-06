Более 9 миллионов рублей заработал самый состоятельный чиновник Самары

Чиновники администрации Самары опубликовали сведения о доходах за 2016 год, сообщает «Ъ — Самара».

Глава города Олег Фурсов заработал 4,22 млн. рублей, превысив свой доход по сравнению с 2015 годом на 650 тысяч рублей.

Первый заместитель главы города Владимир Василенко задекларировал доход за прошлый год в размере 2,31 млн. рублей, что почти на 2 миллиона меньше, чем за предыдущий отчётный период.

Самым состоятельным оказался руководитель Департамента управления имуществом Самары Сергей Черепанов: его заработок в 2016 году превысил 9 млн. рублей.

Доход остальных руководителей департаментов и управлений самарской администрации составил от 77 тысяч до двух с половиной миллионов.