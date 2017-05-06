Знаменитый банный комплекс в Астане продают за 7,5 миллиарда тенге

Крупнейший в столице банно-оздоровительный центр «Керемет», расположенный на левом берегу, на одной из главных магистралей (проспект Туран), поменяет владельца. Об этом стало известно из объявления, опубликованного на «Крыше».

Объект оценивается в 7,5 миллиарда тенге и входит в десятку самых дорогих предложений на территории РК и за его границей, размещенных на сайте.

Площадь комплекса составляет 18 тысяч квадратных метров. Любопытно, что некоторые зарубежные туристические ресурсы включили «Керемет» в список достопримечательностей, которые рекомендуется посетить туристам. И это место действительно пользуется популярностью у астанчан и стало одним их первых левобережных объектов, сформировавших облик Есильского района. Алматинцы называют его астанинским «Арасаном».

«Долгое время в столице распространялись шутки по поводу соседства бани и Дворца бракосочетания. Дело в том, что первый выглядит куда масштабнее и шикарнее второго (здание располагается напротив). Поэтому традиционные фотосессии зачастую проводились не на месте регистрации, а здесь, на ступеньках помывочной», — пишет «Крыша».