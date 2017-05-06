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12:09 (мск), источник: Publika.md

В Кишинёве пройдет молдо-турецкий бизнес-форум

Перспективы развития торговых отношений Молдовы и Турции обсуждаются сегодня на бизнес-форуме в Кишиневе.

Источник: Publika.md

Местные предприниматели надеются наладить контакты с турецкими компаниями, занятыми в текстильной промышленности, фармацевтике, сельском хозяйстве и строительстве. Открывали форум премьеры двух стран.

«Мы поддерживаем бизнес. И не потому, что я сам — выходец из бизнеса, а потому, что мы хотим обеспечить вложения в социальный капитал и инфраструктуру, чтобы в конечном итоге повысить уровень жизни в стране. Задача бизнеса — искать возможности роста, открывать новые рынки сбыта и привлекать инвестиции, а не стоять в очередях в кабинетах бюрократов и добиваться разрешений и авторизаций», — сказал премьер-министр Молдовы Павел Филип.

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