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14:13 (мск), источник: Forbes.kz

Сколько страховщики заработали на разнице курса

Не секрет, что в 2015 многие страховые компании хорошо заработали на курсовой разнице. Они продолжают наблюдать за колебаниями валют.

Источник: Forbes.kz

Наша компания в 2015 получила прирост активов в размере 1 млрд тенге. Однако Национальный банк объявил политику дедолларизации.

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Уже есть проект постановления регулятора, в котором выставляются требования к объему иностранной валюты в инвестиционном портфеле страховой компании (СК). Так как СК в основном имеют тенговые обязательства (обязательства в иностранной валюте присущи добровольным классам страхования), то активы тоже должны быть в тенге. И к концу 2017, думаю, они продадут валюту и будут иметь только тенговые активы.

Однако нужно понимать, что наша экономика сильно зависит от импорта. Взять тот же ремонт автомобиля, который покрывается страхованием. У нас не производят автозапчасти — все импортное. Соответственно, после девальвации 2015-го средний чек по ремонту авто возрос на 30%. Потому что выросла стоимость автозапчастей. Учитывая ежегодную стабильную инфляцию, в 2017—2019 тяжесть страхового случая будет только увеличиваться. При этом у СК не будет инструмента защиты от обесценения тенге. Мы будем держать тенговые активы и не сможем получать доход от курсовой разницы, потому что не будем иметь права увеличивать долю иностранной валюты в инвестиционном портфеле.

Полагаю, политика Нацбанка приведет к росту убыточности на рынке обязательного автострахования (что, в принципе, нормально). Возможно, мелкие компании начнут объединяться, поскольку у них не будет достаточного капитала. В целом считаю, что страховым компаниям нужно позволить оставить валютный актив, чтобы нивелировать рост тяжести убытков. Либо они будут вынуждены увеличивать страховые тарифы по добровольному страхованию.

Это уже произошло в 2016-м: количество страхователей резко сократилось, а рынок вырос на 30%. Все потому, что по добровольным классам страхования тарифы выросли в 1,5−2 раза. Проще говоря, за все платит потребитель. По обязательному автострахованию тарифы строго регламентированы законодательством и корректируются на размер МРП. Поэтому, если не снижать издержки, прибыль будет сокращаться.

У Нацбанка есть решение. С 2018-го планируется вводить онлайн-страхование, которое позволит СК снизить себестоимость страховой деятельности. Так, по нашим данным, агентские продажи очень дорого обходятся страховщикам, в среднем более 50% от сборов премий уходит на обслуживание агентской сети. Единственные каналы продаж, которые могут конкурировать с агентской сетью, это интернет-продажи и прямые продажи (без посредников). Здесь себестоимость колеблется от 25 до 40%. Также Нацбанк активно продвигает идею исключения страховых агентов из системы обязательного страхования, что должно помочь страховщикам тратить на организацию продаж меньше средств. Однако онлайн-страхование и прямые каналы продаж требуют развития собственной инфраструктуры, а значит, страховщики должны инвестировать средства из собственного капитала.

Как показывает практика, СК неохотно инвестируют свои активы в развитие страховой инфраструктуры. Например, в начале 2016-го тарифы по трансграничному страхованию были увеличены в 15 раз, однако страховщики отдали реализацию полисов по нему на откуп посредникам и в результате упустили экономическую выгоду в размере около 2 млрд тенге.

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Сколько страховщики заработали на разнице курса
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