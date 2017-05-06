6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 6 мая подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

По информации Национального банка, белорусский рубль укрепился на 0,04%.

Доллар подешевел на Br0,011 до Br1,8824 (5 мая — Br1,8934 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0028 и составляет Br2,0728 (5 мая — Br2,0756 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,01 до Br3,2481 за 100 российских рублей (5 мая — Br3,2381 за 100 российских рублей).