Порошенко подписал финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ о привлечении до 200 млн евро на общественный транспорт
Соглашения будет способствовать привлечению до 200 млн евро на городской общественный транспорт под государственные гарантии.
Соглашения будет способствовать привлечению до 200 млн евро на городской общественный транспорт под государственные гарантии.
Президент Петр Порошенко в субботу, 6 мая, подписал закон «О ратификации Финансового соглашения (Проект “Городской общественный транспорт”) между Украиной и Европейским инвестиционным банком», принятый Верховной Радой 12 апреля 2017 года. Об этом сообщает
«Целью соглашения является привлечение под государственные гарантии до 200 млн евро кредитных средств Европейского инвестиционного банка, которые будут направлены на улучшение работы городского общественного транспорта в некоторых городах Украины (Ивано-Франковск, Белая Церковь, Киев, Луцк, Львов, Кременчуг, Одесса, Сумы, Тернополь, Харьков, Чернигов)», — говорится в сообщении.
Указано, что соответствующее Финансовое соглашение подписано, согласно распоряжению президента от 9 ноября 2016 года № 272.
Документом предполагается, что привлеченные средства будут потрачены на приобретение автобусов, троллейбусов, трамваев, вагонов метро, строительство и реконструкцию троллейбусных и трамвайных линий, депо, внедрение информационных систем, в частности, создание автоматизированной оплаты проезда.
Сообщается, что проект также будет получать софинансирование под местные гарантии со стороны Европейского банка реконструкции и развития на общую сумму в 200 млн евро.
Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком вступает в силу с даты вступления в силу закона о его ратификации.
Напомним, Европейский инвестиционный банк профинансирует реконструкцию автодороги Киев — Варшава до КПП «Ягодин».