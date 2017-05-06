Порошенко подписал финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ о привлечении до 200 млн евро на общественный транспорт

Президент Петр Порошенко в субботу, 6 мая, подписал закон «О ратификации Финансового соглашения (Проект “Городской общественный транспорт”) между Украиной и Европейским инвестиционным банком», принятый Верховной Радой 12 апреля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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«Целью соглашения является привлечение под государственные гарантии до 200 млн евро кредитных средств Европейского инвестиционного банка, которые будут направлены на улучшение работы городского общественного транспорта в некоторых городах Украины (Ивано-Франковск, Белая Церковь, Киев, Луцк, Львов, Кременчуг, Одесса, Сумы, Тернополь, Харьков, Чернигов)», — говорится в сообщении.

Указано, что соответствующее Финансовое соглашение подписано, согласно распоряжению президента от 9 ноября 2016 года № 272.

Документом предполагается, что привлеченные средства будут потрачены на приобретение автобусов, троллейбусов, трамваев, вагонов метро, строительство и реконструкцию троллейбусных и трамвайных линий, депо, внедрение информационных систем, в частности, создание автоматизированной оплаты проезда.

Сообщается, что проект также будет получать софинансирование под местные гарантии со стороны Европейского банка реконструкции и развития на общую сумму в 200 млн евро.

Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком вступает в силу с даты вступления в силу закона о его ратификации.

Напомним, Европейский инвестиционный банк профинансирует реконструкцию автодороги Киев — Варшава до КПП «Ягодин».