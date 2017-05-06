Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Российский "папа всех бомб" поставил Вашингтон на место
СМИ: Киев погасил задолженность перед Россией
ЖКХ без счетчиков может подешеветь в разы
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
В Москве построят 49 станций метро за три года
В ГД считают, что "нормальные люди" не поддержат "Смертный полк"
Пули США "сжирают" стволы снайперов Украины – СМИ
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
«Сармат» не даст США быстро начать и выиграть войну с РФ – СМИ
СМИ о причине отказа Трампа встречаться с Путиным
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
12Бал Met Gala 2017
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
22По миру прошел Первомай
8Дебаты Макрона и Ле Пен
15:49 (мск), источник: 112.ua

Порошенко подписал финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ о привлечении до 200 млн евро на общественный транспорт

Соглашения будет способствовать привлечению до 200 млн евро на городской общественный транспорт под государственные гарантии.

Источник: Reuters

Президент Петр Порошенко в субботу, 6 мая, подписал закон «О ратификации Финансового соглашения (Проект “Городской общественный транспорт”) между Украиной и Европейским инвестиционным банком», принятый Верховной Радой 12 апреля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Читайте также
Аброськин говорит о нехватке полицейских в прифронтовой Марьинке

«Целью соглашения является привлечение под государственные гарантии до 200 млн евро кредитных средств Европейского инвестиционного банка, которые будут направлены на улучшение работы городского общественного транспорта в некоторых городах Украины (Ивано-Франковск, Белая Церковь, Киев, Луцк, Львов, Кременчуг, Одесса, Сумы, Тернополь, Харьков, Чернигов)», — говорится в сообщении.

Указано, что соответствующее Финансовое соглашение подписано, согласно распоряжению президента от 9 ноября 2016 года № 272.

Документом предполагается, что привлеченные средства будут потрачены на приобретение автобусов, троллейбусов, трамваев, вагонов метро, строительство и реконструкцию троллейбусных и трамвайных линий, депо, внедрение информационных систем, в частности, создание автоматизированной оплаты проезда.

Сообщается, что проект также будет получать софинансирование под местные гарантии со стороны Европейского банка реконструкции и развития на общую сумму в 200 млн евро.

Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком вступает в силу с даты вступления в силу закона о его ратификации.

Напомним, Европейский инвестиционный банк профинансирует реконструкцию автодороги Киев — Варшава до КПП «Ягодин».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ночью прогремел взрыв РГД-5 во дворе волонтерского центра и штаба "Самообороны Одессы"
КНДР потребовала извинений от США за попытку покушения на власти
МИД РФ обнародовал текст меморандума о зонах деэскалации в Сирии
Сборная России победила Швецию на ЧМ. Оценки хоккеистам
Выборы президента Франции начались на ее заморских территориях
Меркель призвала НАТО показывать мощь и не обрывать диалог с РФ
Что нужно знать об акции «Бессмертный полк» в Москве
ФСБ задержала членов ОПГ по изготовлению поддельных документов
Спорт
Канада и Чехия выдали спектакль, Германия удивила США Что происходило в первый день чемпионата мира, кроме матча Россия — Швеция
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Названы страны с самым дорогим жильем
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Полина Гагарина назвала дочь редким именем Дмитрий Исхаков получил свидетельство о рождении ребенка.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь