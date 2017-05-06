После скандала начальник рыбоохраны в Атырау подал в отставку

Об этом уже экс-начальник рыбоохраны сообщил сегодня в ходе очередного заседания координационного штаба по борьбе с браконьерством. 2 мая Мурат Ермеккалиев направил заявление об увольнении по собственному желанию в Министерство сельского хозяйства.

— Никто на меня никакого внимания не оказывал, это мое решение. Дело в том, что во время нашей работы были серьезные претензии не только к инспекции, но и лично ко мне как к руководителю координационного штаба, — сообщил он.

Спикер также напомнил, что двое сотрудников инспекции грубо нарушили этические нормы в ходе работы. Упущением был и факт незаконного вылова и провоза крупной партии осетровых на территорию России.

— Также на мое решение сыграла и сложная ситуация в Курмангазинском районе с лимитодержателем ТОО «Аксу Кигаш», — заключил Мурат Ермеккалиев.