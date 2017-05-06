После скандала начальник рыбоохраны в Атырау подал в отставку
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Начальник областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мурат Ермеккалиев подал в отставку, передает «Мой город».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Начальник областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мурат Ермеккалиев подал в отставку, передает «Мой город».
Об этом уже
— Никто на меня никакого внимания не оказывал, это мое решение. Дело в том, что во время нашей работы были серьезные претензии не только к инспекции, но и лично ко мне как к руководителю координационного штаба, — сообщил он.
Спикер также напомнил, что двое сотрудников инспекции грубо нарушили этические нормы в ходе работы. Упущением был и факт незаконного вылова и провоза крупной партии осетровых на территорию России.
— Также на мое решение сыграла и сложная ситуация в Курмангазинском районе с лимитодержателем ТОО «Аксу Кигаш», — заключил Мурат Ермеккалиев.
На посту начальника областной инспекции лесного хозяйства и животного мира уже