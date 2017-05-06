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17:43 (мск), источник: Kazinform

После скандала начальник рыбоохраны в Атырау подал в отставку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Начальник областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мурат Ермеккалиев подал в отставку, передает «Мой город».

Источник: Kazinform

Об этом уже экс-начальник рыбоохраны сообщил сегодня в ходе очередного заседания координационного штаба по борьбе с браконьерством. 2 мая Мурат Ермеккалиев направил заявление об увольнении по собственному желанию в Министерство сельского хозяйства.

— Никто на меня никакого внимания не оказывал, это мое решение. Дело в том, что во время нашей работы были серьезные претензии не только к инспекции, но и лично ко мне как к руководителю координационного штаба, — сообщил он.

Спикер также напомнил, что двое сотрудников инспекции грубо нарушили этические нормы в ходе работы. Упущением был и факт незаконного вылова и провоза крупной партии осетровых на территорию России.

— Также на мое решение сыграла и сложная ситуация в Курмангазинском районе с лимитодержателем ТОО «Аксу Кигаш», — заключил Мурат Ермеккалиев.

На посту начальника областной инспекции лесного хозяйства и животного мира уже экс-координатор штаба по борьбе с браконьерством проработал 3 года и 8 месяцев. Как сообщалось ранее, астраханские пограничники вместе со своими дагестанскими коллегами пресекли трансграничный канал незаконной поставки рыбы осетровых пород из Казахстана в Россию. Почти 4 тонны выловленной в нашей стране ценной рыбы пытались провезти на автомобиле КамАЗ в специально оборудованных тайниках. Машина была остановлена уже после пересечения казахстанской части границы на российской территории по пути в Астрахань. Всего пограничники извлекли из тайников 864 тушки белуги, севрюги и осетра. Стоимость выловленной браконьерами рыбы оценивается в 36 миллионов тенге.

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