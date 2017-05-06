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19:28 (мск), источник: ИА Башинформ

В Кумертау будут производить нефтегазовое оборудование, стеновые панели и удобрения

УФА, 6 май 2017. /ИА «Башинформ"/. 6 мая в Кумертау в ходе встречи Главы Башкортостана Рустэма Хамитова с потенциальными резидентами территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) инвесторы представили свои проекты.

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Потенциал ТОСЭР вкупе с экономическими преференциями и поддержкой со стороны руководства республики вызывает интерес со стороны инвесторов в широком спектре областей.

Так, нефтесервисный холдинг «ОйлТим» (Томск), в состав которого входит лабораторный сервис, аналитический центр, проектный институт и академия инжиниринга нефтегазовых месторождений, планирует организовать в республике новый бизнес по проектированию и производству нефтегазового оборудования под названием «ОйлТимаш», что позволит создать к 2020 году около 1 000 рабочих мест.

Российская компания «Уоллсейвинг» планирует до конца 2019 года в рамках импортозамещения построить завод по изготовлению энергосберегающих стеновых панелей из местного сырья. Ещё одно направление — производство так называемого магнезиального цемента, также применяемого в домостроении. Основные преимущества материала — быстрое затвердевание и высокая прочность.

Группа компаний «Магеллан» (Уфа) представила проект создания швейной фабрики с численностью работников до 1 000 человек, выпускающей обмундирование для силовых структур, а также одежду для охоты, рыбалки и активного отдыха. Значимым событием для компании, существующей на рынке более 20 лет, стал недавний заказ на обмундирование для Росгвардии к предстоящему параду Победы.

— Значит, самолеты будут лететь на наших уфимских двигателях, а гвардейцы по земле будут идти в нашей форме, — отметил Рустэм Хамитов. — Это очень хорошо.

Возможность организации производства бурового оборудования рассматривают представители ООО «Золотые времена нефтегаза» (дочернее предприятие китайской компании «Ляонин Wolf Нефтемаш»). Объём инвестиций по предварительным оценкам составит около 30 млн долларов в течение двух лет.

Уфимское научно-внедренческое предприятие «БашИнком» направило заявку на организацию на территории ТОСЭР производства микробиологических органо-минеральных препаратов. Мощность комплекса — 2 тысячи тонн готовой продукции в год. Проект предусматривает создание около 100 новых рабочих мест.

По словам доктора делового администрирования (DBA) Агентства стратегических инициатив в Башкортостане Рустема Ахунова, наряду с преимуществами территории опережающего развития (налоговыми преференциями) инвесторов также интересуют и конкурентные преимущества Башкортостана — ресурсная и сырьевая база, человеческий капитал.

— Уровень развития города Кумертау сегодня уже опережает среднереспубликанские значения развития муниципалитетов Башкортостана, — сказал он. — Отмечается высокая активность местных властей в области привлечения инвестиций, которая уже дает свои результаты.

— Раз уж мы замахнулись по-настоящему, чтобы сформировать здесь образцовую территорию опережающего развития, мы это сделаем, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Выполнить это непросто по разным причинам, но мы это сделаем.

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