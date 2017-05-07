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07:49 (мск), источник: VN.ru

График отключения горячей воды 15—26 мая в Новосибирске

Гидравлические испытания тепловых сетей начинает СИБЭКО с 15 мая. Горячую воду будут отключать поочередно в различных районах Новосибирска.

Испытания тепловых сетей на плотность и прочность, последние в этом отопительном сезоне, начинает АО «СИБЭКО» с 15 мая.

«Технические работы будут вестись поэтапно, с минимизацией времени ограничения потребителям подачи горячей воды и количества одновременно отключенных потребителей», — говорится в сообщении компании.

Испытания сетей будут проводиться в круглосуточном режиме повышенным давлением для выявления ослабленных участков трубопроводов. При разрыве трубопроводов возможны выходы воды на поверхность. При обнаружении размыва грунта и выхода воды на поверхность необходимо сообщать по телефонам: 051 — единая диспетчерская служба мэрии; 289−01−47 — центральная диспетчерская Филиала «Тепловые сети» АО «СИБЭКО».

Графики отключений по районам:

С 15 мая будут проводиться испытания тепловых сетей АО «СИБЭКО» от котельной КРК цех № 2 по ул. Софийская. Под испытания в Советском районе попадают сети:

по ул. Ветлужская, Гидромонтажная, Динамовцев, Красноуфимская, Летняя, Молодости, Мухачева, Нагорная, Новоморская, Печатников, Приморская, Сердюкова, Смоленская, Софийская, Энгельса, 40 лет Комсомола.

Начало расхолаживания сетевой воды и снижение температуры горячей воды с 00−00 часов 15 мая. Подъёмы давлений будут проходить с 15 по 16 мая. Отключение горячей воды с учетом ремонтных работ на котельной будет длиться с 15 по 18 мая включительно (максимальный срок). Подключение горячей воды по отдельным улицам и кварталам начнётся по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов.

С 15 мая будут проводиться испытания тепловых сетей на плотность и прочность от ТЭЦ-5. Под испытания попадают сети:

В Дзержинском районе по ул. Айвазовского, Б. Богаткова, Бродского, Васнецова, Волжская, Волочаевская, Гоголя, Гусинобродское шоссе, проспект Дзержинского, Доватора, Есенина, Коминтерна, Кошурникова, Куприна, Левитана, Национальная, Ползунова, Селезнева, Толбухина, Трикотажная;.

В Железнодорожном районе по ул. 1905 года, Бурлинская, Нарымская, Сибирская, Советская, Челюскинцев, Шамшурина, Вокзальная магистраль;.

В Заельцовском районе по Линейному ж/м, ул. Линейная, от ул. Нарымская-Плановая в сторону р. Обь;.

В Октябрьском районе по ул. Автогенная, Б. Богаткова, Белинского, Воинская, Грибоедова, Долидовича, Дунайская, Карла Либкнехта, Кирова, Коммунстроевская, Кошурникова, Крамского, Ленинградская, Лескова, Лобова, Московская, Нижегородская, Никитина, Панфиловцев, Пешеходная, Пролетарская, Толстого, Тургенева, Чехова, Шевченко, Восточный жилой массив, Ключ-Камышенское плато, Вилюйская и Выборная;.

В Центральном районе по ул. Военная, Гоголя, Демьяна Бедного, Депутатская, Державина, Достоевского, Ермака, Ипподромская, Каменская, Крылова, Чаплыгина, Романова, Мичурина, Некрасова, Ольги Жилиной, Октябрьская, Орджоникидзе, Островского, Партизанская, Писарева, Семьи Шамшиных, Селезнева, Советская, Фрунзе;.

В Первомайском районе по ул. Баумана, Героев Революции, Красный факел, Марии Ульяновой, Марата, Первомайская, Пожарского, Тельмана, Физкультурная, Чапаева, Эйхе.

Начало расхолаживания сетевой воды и снижение температуры горячей воды с 04−00 часов 14 мая. Подъёмы давлений будут проходить с 15 по 24 мая. Отключение горячей воды будет длиться с 15 по 26 мая включительно (максимальный срок). Подключение горячей воды по отдельным улицам и кварталам начнётся по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов.

С 15 мая по 19 мая будут проводиться испытания тепловых сетей на плотность и прочность от Калининской Газовой Котельной. Под испытания попадают следующие улицы, расположенные в Калининском районе Новосибирска:

Микрорайон «Снегири»: ул. Тайгинская, ул. Курчатова, ул. Красных Зорь, ул. Рассветная; микрорайон «Родники»: ул. Кочубея, ул. Родники, ул. Краузе, ул. Тюленина, ул. Земнухова, ул. Свечникова, ул. Гребенщикова.

Начало расхолаживания сетевой воды и снижение температуры горячей воды с 12−00 часов 14 мая. Подъёмы давлений будут проходить с 15 по 19 мая. Отключение горячей воды будет длиться с 15 по 21 мая включительно (максимальный срок).

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