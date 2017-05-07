Старинное здание снесли в Железнодорожном районе Новосибирска

Обозначив адреса и современное назначение объектов. Оказалось, таких зданий осталось совсем немного. Чуть больше ста. И с каждым годом их становится меньше. На этой неделе снесли дом, который через три года мог перешагнуть вековой юбилей. До 80-х годов в нем жили, позже сдавали в аренду. Какое-то время здание пустовало.