Старинное здание снесли в Железнодорожном районе Новосибирска
Сколько в Новосибирске зданий, которым больше 100 лет? Таким вопросом мы задались с сыном в прошлом году. И посчитали. И даже составили интерактивную карту.
Сколько в Новосибирске зданий, которым больше 100 лет? Таким вопросом мы задались с сыном в прошлом году. И посчитали. И даже составили интерактивную карту.
Обозначив адреса и современное назначение объектов. Оказалось, таких зданий осталось совсем немного. Чуть больше ста. И с каждым годом их становится меньше. На этой неделе снесли дом, который через три года мог перешагнуть вековой юбилей. До 80-х годов в нем жили, позже сдавали в аренду.