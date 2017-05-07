В Новосибирской области самые большие долги по зарплате по Сибири

Как выяснили правоохранители, на счетах строительной организации были деньги, чтобы рассчитаться с работником. Однако директор предприятия расходовал их на другие цели.

Работодатель задолжал за 7 месяцев — 150 тысяч рублей. 30-летний мужчина работал в фирме крановщиком. Спуститься на землю с высоты десятиэтажного дома его уговаривали больше часа. В итоге в офис работодателя поехала мать. Получила долг за сына. После чего он сразу покинул опасное место протеста и поехал давать показания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной планы.

У строителей сегодня трудные времена. Кризис. Понимаю. Но ведь сотрудник исправно выполнял свою работу. Его не увольняли, наверняка, обещали когда-нибудь рассчитаться. А пока терпит, тянули. Интересно, сколько еще по расчетам работодателя подчиненный должен был держаться.

Коллеги устроившего акцию протеста теперь тоже поглядывают на башенный кран. И они давно не получали зарплату. Кто-то скажет — это не выход. Таким экстремальным способом решать вопросы нельзя. Но раз человек решился на крайний шаг, то мне даже сложно представить, в какие жизненные обстоятельства он попал.

Разумеется, это не пример для подражания. Но гарантии, что случай не повторится, нет. В Новосибирской области самые большие долги по зарплате среди сибирских регионов.