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14:10 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области самые большие долги по зарплате по Сибири

Когда не достучаться и не докричаться, люди готовы на крайние меры. Даже прыгнуть со стрелы строительного крана. На такой рискованный шаг на этой неделе пошел новосибирец, требуя выплатить ему зарплату.

Работодатель задолжал за 7 месяцев — 150 тысяч рублей. 30-летний мужчина работал в фирме крановщиком. Спуститься на землю с высоты десятиэтажного дома его уговаривали больше часа. В итоге в офис работодателя поехала мать. Получила долг за сына. После чего он сразу покинул опасное место протеста и поехал давать показания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной планы.

Как выяснили правоохранители, на счетах строительной организации были деньги, чтобы рассчитаться с работником. Однако директор предприятия расходовал их на другие цели.

У строителей сегодня трудные времена. Кризис. Понимаю. Но ведь сотрудник исправно выполнял свою работу. Его не увольняли, наверняка, обещали когда-нибудь рассчитаться. А пока терпит, тянули. Интересно, сколько еще по расчетам работодателя подчиненный должен был держаться.

Коллеги устроившего акцию протеста теперь тоже поглядывают на башенный кран. И они давно не получали зарплату. Кто-то скажет — это не выход. Таким экстремальным способом решать вопросы нельзя. Но раз человек решился на крайний шаг, то мне даже сложно представить, в какие жизненные обстоятельства он попал.

Разумеется, это не пример для подражания. Но гарантии, что случай не повторится, нет. В Новосибирской области самые большие долги по зарплате среди сибирских регионов.

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