Экономика Саудовской Аравии сопротивляется мрачным прогнозам МВФ

МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. В своем очередном докладе «Перспективы развития мировой экономики», опубликованном в начале 2017 года, Международный валютный фонд существенно ухудшил прогноз по росту ВВП Саудовской Аравии в 2017 году: рост ВВП Саудовской Аравии по итогам 2017 года составит лишь 0,4%, тогда как ранее, в октябре 2016 года, прогнозировался рост на 2%. В новом докладе МВФ, опубликованном в апреле, эти цифры остались без изменений.

Основной причиной такого резкого понижения прогноза является ожидаемое падение нефтяного ВВП в результате уменьшения добычи нефти в соответствии с тем, что МВФ называет «соглашением ОПЕК», которое вступило в силу в начале 2017 года. МВФ основывается на предпосылке о том, что это соглашение о сокращении объемов добычи продержится в течение всего 2017 года. Ожидание некоторого замедления роста в ненефтяном секторе стало второстепенной причиной понижения прогноза.

Другими словами, сокращение объемов добычи нефти примерно на 5% замедлит общий рост ВВП на 80% (если сравнивать предыдущий прогноз в 2% с текущим прогнозом на 2017 год в 0,4%). Если взять за основу несколько менее шокирующее сравнение, можно сделать вывод, что МВФ считает, что небольшое снижение объемов добычи нефти приведет к замедлению скорости роста ВВП Саудовской Аравии на 70% (если сравнивать рост в 2016 году, составивший 1,4%, с новым прогнозом на 2017 год в 0,4%). Однако оба эти сравнения рисуют почти одинаково мрачные картины. Между тем экономика Саудовской Аравии — это чрезвычайно интересный пазл, собирать который следует предельно внимательно.

Сокращение добычи приносит пользу

Согласно ежемесячному отчету ОПЕК о состоянии нефтяных рынков, опубликованному 12 апреля, в первые два месяца 2017 года Саудовская Аравия сократила добычу нефти в среднем на 580 тб/д по сравнению со средними объемами добычи в 2016 году, то есть примерно на 5,5%. С другой стороны, в первом квартале 2017 года цены на сырую нефть (Brent Dated) выросли почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что указывает на весьма существенный рост доходов Саудовской Аравии в первом квартале 2017 года.

Многие привыкли полагать, что уменьшение добычи на один баррель уменьшает объемы экспорта на тот же самый баррель. К счастью, в реальности все обстоит несколько иначе. Не углубляясь в поиски конкретных цифр, можно с уверенностью сказать, что Саудовская Аравия постепенно отказывается от неэкономичного и загрязняющего окружающую среду прямого сжигания нефти в процессе производства электроэнергии и в других областях промышленности и делает выбор в пользу природного газа. Эта тенденция очевидна и не вызывает никаких сомнений, особенно начиная со второй половины прошлого года. Другой весьма благоприятной стороной этой тенденции является дополнительная польза, которую само по себе увеличение объемов добычи газа приносит ВВП.

Нужно помнить о том, что нефть бывает разная. Саудовская Аравия добывает и экспортирует пять различных сортов сырой нефти. Цены на них тоже варьируются, от самых высоких за сверхлегкую нефть до самых низких за сорт Arab Heavy. Таким образом, с экономической точки зрения, рациональнее всего будет сократить добычу самого дешевого и самого невостребованного сорта нефти.

Если отвлечься от цен, то любое сокращение объемов добычи должно обернуться потерями для ВВП, однако сокращение добычи наиболее дешевого сорта нефти оборачивается ростом эффективности процессов добычи и продажи, что в свою очередь приводит к увеличению прибыли всей отрасли в целом. Таким образом, сокращения объемов добычи нефти не смогут оказать такого уж пагубного влияния на экономики стран, зарабатывающих продажей нефти — не говоря уже о гигантской разнице в ценах, которая наблюдалась в первом квартале.

Подобное грамотное сокращение добычи может стать отличной возможностью для подготовки нефтяных месторождений к будущим производственным циклам. Однако планы по техническому обслуживанию пока остаются неясными, как и то, сможет ли это оказать заметное воздействие на ВВП страны в этом году.

Рост инноваций

В последние несколько лет в Саудовской Аравии начался подъем инновационных индустрий, особенно в области нефтепродуктов. Компания SABIC сейчас занимает одну из верхних строчек в списке крупнейших нефтехимических компаний мира. Она также входит в список 100 крупнейших корпораций в мире по версии Forbes и является крупнейшей публичной компанией на Ближнем Востоке.

Стоит признать, что создание компании SABIC в середине 1970-х годов, когда нефть была своеобразной восходящей звездой, было по-настоящему удачным и дальновидным решением. Если во власти находятся люди способные сохранять ясность ума, несмотря на постоянное стремление увеличивать доходы от продажи нефти, это настоящее благословение, не менее ценное, чем сама нефть. Как мы увидим ниже, роль SABIC в экономике устойчиво растет, и роль инновационных индустрий со временем тоже будет расти и со временем станет одним из основных факторов, которые будут учитываться в прогнозах.

SABIC пострадала в результате текущего цикла снижения цен на нефть в несколько большей степени, чем ее крупные конкуренты, просто потому, что она получает отечественные нефть и газ по субсидированной цене. Другими словами, снижение цен на нефть приблизило производственную себестоимость у конкурентов к производственной себестоимости у компании SABIC. Сейчас неясно, по какой цене нефть и газ обычно продаются компании SABIC. Тем не мене, многие аналитики предполагают, что цены в значительной мере субсидированы.

Компания SABIC также извлекает выгоду из мощной нефтяной инфраструктуры, существующей в Саудовской Аравии, и из совместных с компанией Aramco проектов, то есть косвенным образом из мощной технической и финансовой базы.

Несмотря на то, что в случае с Саудовской Аравией доходы от экспорта нефти всегда очень высокие, совокупный доход SABIC по сравнению с ними составлял примерно 15%, а это весьма высокий показатель. В 2015 году коэффициент соотношения доходов SABIC и совокупного дохода от экспорта нефти преодолел отметку в 30%, что указывает на растущее влияние этой компании на экономику Королевства. Такое резкое увеличение нельзя однозначно объяснять падением цен на нефть, потому что это падение нанесло по компании SABIC сопоставимый по мощности удар. Заметный рост цен на нефть в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года придал ей мощный импульс, поэтому в этом году компания, вероятнее всего, извлечет весьма заметную выгоду, став уравновешивающим фактором на фоне снижения объемов добычи.

В любом случае, сейчас компания SABIC является слишком мощной и крупной, чтобы мы могли проигнорировать ее в попытках нарисовать будущее экономики Саудовской Аравии. Необходимо уделять особое внимание ее производственным планам и проектам по расширению в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Внутренние импульсы

Вероятно, читатели редко задумываются над тем, что в странах-экспортерах нефти существует сектор, никак не связанный с процессами в нефтяном секторе, а также расходы на государственные нужды. Саудовская Аравия не является исключением. С учетом этого так называемый ненефтяной сектор/ненефтяной ВВП — в дополнение к его воздействию на рост ВВП посредством его прямой доли в национальной экономике — может служить надежным показателем преобладающих настроений касательно экономической политики и государственных расходов в краткосрочной перспективе.

Обычно основными индикаторами служат акции Emirates NBD и индекс Saudi Arabia PMI. Судя по этим показателям, в январе-марте 2017 года в ненефтяном частном секторе произошли заметные улучшения. Анализ PMI продемонстрировал резкий рост спроса в ненефтяном секторе в Саудовской Аравии. В феврале 2017 года этот индекс достиг своего максимума с августа 2015 года. Анализ изменений этого индекса также показал, что число новых заказов росло с огромной скоростью за последние 14 месяцев, что означает положительные прогнозы для ненефтяного сектора на следующие пару месяцев.

Другим индикатором является инфляция. Рост потребительских цен в Саудовской Аравии увеличился с 2,2% в 2015 года до 3,5% в 2016 году из-за роста цен на электричество, газ и топливо, а также на воду. Это вполне ожидаемые последствия, которые в 2017 году действуют уже иначе. Другими словами, шок от корректировки цен уже сказался на экономике в 2016 году, и теперь они уже являются неотъемлемой частью экономики. Поэтому в первые три месяца 2017 года темпы инфляции несколько снизились. Речь не идет о дефляции. Снижение темпов инфляции было вызвано не падением спроса, а скорее высокой исходной отметкой цен на ряд государственных товаров. Это должно благоприятно сказаться на росте потребления домохозяйств в 2017 году.

В этом году темпы роста инфляции могут замедлиться. По крайней мере, до начала нового раунда ценовых реформ. Инфляция может снова начать расти, хотя и не так быстро, как в прошлом году, хотя это будет зависеть от масштабов грядущих реформ. Если это произойдет, тогда номинальный ненефтяной ВВП 2017 года может в конечном итоге испытать на себе влияние более низкого дефлятора по сравнению с 2016 годом. Это приведет к искусственно завышенному реальному ВВП в этом секторе. Даже если дефлятор ВВП будет в 2017 году повышаться, но с меньшей скоростью по сравнению с 2016 годом, это положительно скажется на относительном росте реального ВВП в этом году. Это относительное преимущество несколько уравновесит негативное воздействие некоторого снижения объемов добычи нефти, которое МВФ считает основным фактором замедления экономического роста.

Госрасходы растут

В прошлом году в одной популярной программе на телевидении Саудовской Аравии высокопоставленный чиновник из Министерства финансов страны пытался аргументировать необходимость снижения государственных расходов и повышения цен на топливо, электричество и воду. Те формулировки, которые он использовал, испугали простых граждан. Хотя никто этого не добивался, но в сознании аудитории сложилась весьма мрачная картина.

Жители страны восприняли эти разговоры крайне негативно. Позже этого чиновника уволили, а министра финансов заменили. Некоторые международные издания сочли это попыткой избавиться от людей, выступавших за жесткую экономию. Спустя менее двух месяцев был обнародован бюджет на 2017 год, согласно которому государственные расходы в 2017 году повышались на 8% по сравнению с предыдущим годом. Это объявление противоречило большинству рыночных ожиданий, предполагавших сокращение государственных расходов третий год подряд (в 2015 и 2016 году они были сокращены на 12% и 15,5% соответственно). Эти две перемены были весьма существенными и, по всей видимости, связанными между собой, поэтому аналитикам, занимающимся прогнозами ВВП, не стоит упускать их из виду.

Планируемое повышение государственных расходов на 8% может легко нивелировать негативное воздействие сокращения объемов добычи нефти примерно на 5% на прогнозируемый ВВП в 2017 году. Кроме того, недавно, спустя несколько дней после публикации апрельского доклада МВФ «Перспективы развития мировой экономики» власти объявили о возвращении прежней схемы льгот для госслужащих, которая была отменена в прошлом году в рамках процесса консолидации бюджета. Более низкий по сравнению с прежними прогнозами показатель дефицита в первом квартале 2017 года позволил властям пойти на такой шаг.

Ожидается, что следующий раунд корректировки цен на государственные товары в Саудовской Аравии наступит после середины 2017 года. После введения в прошлом году мер, которые можно описать как «не требующие особых усилий», следующий шаг будет довольно сложным. Создается впечатление, что экономическое руководство Саудовской Аравии хорошо осознает, насколько деликатным должен быть этот процесс.

Правительство объявило о новой схеме, согласно которой все семьи, чьи доходы являются средними или низкими, будут получать от правительства средства для компенсации их расходов на обеспечение базовых потребностей. Считается, что семьи в Саудовской Аравии начнут получать эту финансовую помощь еще до начала ценовых и налоговых реформ. Сейчас центр общественных настроений сместился от разговоров о повышении цен к разговорам о размерах выплат. Пока ситуация выглядит так, будто негативное воздействие на рост будет уменьшено, если власти будут соблюдать осторожность на всех этапах процесса.

В январе 2017 года новый министр финансов Саудовской Аравии сказал в Давосе, что, по его оценкам, рост ВВП страны существенно превысит прогнозы МВФ и составит более 1%. Он также сказал: «Мы располагаем информацией, которой у них нет, это и объясняет такие различия в прогнозах». Кроме того, согласно сообщениям информационных изданий, в этом году Саудовская Аравия привлечет 15 миллиардов долларов, и она уже получила 9 миллиардов долларов в результате продаж исламских облигаций. В прошлом году общий объем продаж государственных облигаций составил 17,5 миллиарда долларов, что стало крупнейшим размещением в истории развивающихся рынков.

Мы воспользовались преимуществом, заключающимся в доступности данных за первые три месяца 2017 года, тогда как аналитикам МВФ пришлось довольствоваться данными за декабрь 2016 года. Однако ключевые моменты этого анализа не нуждаются в дополнительном подтверждении конкретными цифрами за текущий год. Они основаны на базовых экономических принципах, касающихся официально опубликованного бюджета, замещения нефти для внутреннего потребления, экспорта нефти и ожидаемых доходов от экспорта нефти, значения увеличения добычи природного газа для ВВП страны, увеличения роли нефтехимической отрасли, прогнозов по инфляции и эффекту дефлятора, а также индикаторов характера будущих ценовых и налоговых реформ.

Было бы не слишком разумно обосновывать радикальные изменения в вашем прогнозе только одним фактором, поскольку в экономике происходит огромное множество серьезных процессов. Показатели января и февраля всего лишь служат подтверждениями основных точек зрения касательно частного сектора и инфляции в Саудовской Аравии. Поскольку МВФ испытывало на себе чрезмерное влияние новостей о том, что СМИ и МВФ назвали «соглашением ОПЕК», ему, возможно, следует пересмотреть свой прогноз для Саудовской Аравии и повысить его до 1%. Экономика Саудовской Аравии вполне способна в 2017 году достичь роста ВВП в 2,2% в случае развития событий по наиболее благоприятному сценарию, а рост в 1,3% является вполне реальной целью.