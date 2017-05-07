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10:54 (мск), источник: РИА Новости

Sunday Times включила Усманова в пятерку богатейших людей Великобритании

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Российский бизнесмен Алишер Усманов попал в пятерку богатейших людей Великобритании по версии издания Sunday Times.

Источник: РИА Новости

Усманов, владеющий 30% акций футбольного клуба «Арсенал», занял пятую строчку в рейтинге издания. Его состояние увеличилось за год на 4,211 миллиарда фунтов стерлингов (5,4 миллиарда долларов) и оценивается в 11,791 миллиарда фунтов (15,25 миллиарда долларов).

Возглавили список самых богатых людей Соединенного Королевства индийские братья Шри и Гопи Хиндуджа, владельцы частной компании Hinduja Group. Они заработали за год 3,2 миллиарда фунтов и теперь владеют 16,2 миллиарда фунтов (около 21 миллиарда долларов).

Лидеры прошлогоднего списка братья Дэвид и Саймон Рубены опустились на третью строчку с 14 миллиардами фунтов (порядка 18 миллиардов долларов). Замыкает тройку американский предприниматель советского происхождения Леонид Блаватник с 15,9 миллиарда фунтов (20,6 миллиардов долларов).

Владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович занял 13-ю строчку, размер его состояния увеличился на 1,65 миллиарда — до 8,05 миллиарда фунтов (10,4 миллиарда долларов).

Издание публикует рейтинг самых богатых британцев ежегодно.

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