Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
Генерал в Киеве рассказал о лучшем моменте для нападения на РФ
СМИ: Киев погасил задолженность перед Россией
Полина Гагарина назвала дочь редким именем
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Питтсбург»
«Барса» или Мадрид? Расклады на финише «золотой гонки» в Примере
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
«Сармат» не даст США быстро начать и выиграть войну с РФ – СМИ
СМИ о причине отказа Трампа встречаться с Путиным
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
12Бал Met Gala 2017
22По миру прошел Первомай
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
12:12 (мск), источник: Вести - Калининград

Мост «Деревянный» закроют на ремонт

В Калининграде с 10 мая до 20 декабря этого года закроют сквозное движение транспорта по мосту «Деревянному» через Преголю по ул. Октябрьской, на участке от Московского проспекта до улицы Генерала Павлова. Об этом сообщается на сайте калининградской администрации.

Автомобилистам рекомендуют объезжать закрытый участок дороги по мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя (по съездам № 2 и № 4 на остров Октябрьский). При этом до 20 июня подрядчик сохранит пешеходное движение по правой стороне моста.

На сайте администрации города указан временные маршруты общественного транспорта:

1. Движение трамваев по маршруту № 5 «к/ст. Бассейная — к/ст. Мясокомбинат» по Фестивальной аллее, проспекту Советскому, пл. Победы, проспекту Ленинскому, ул. Шевченко, ул. 9 Апреля, ул. Черняховского, пл. Победы, проспекту Советскому, Фестивальной аллее по рабочим и выходным дням в количестве 12 поездов;.

2. Пассажирские перевозки по временному маршруту № 95 «Ул. Октябрьская — Центральный рынок» по ул. Октябрьской, наб. Ген. Карбышева, мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя, ул. 9 Апреля, ул. Черняховского, проспекту Ленинскому, ул. Багратиона, ул. Октябрьской, проспекту Калинина, мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя, наб. Ген. Карбышева, ул. Октябрьской восемью автобусами категории М2.

3. Пассажирские перевозки по маршруту № 40 «СК “Янтарный” — ул. П. Морозова» по проспекту Московскому, мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя, ул. Октябрьской, проспекту Калинина, далее по существующему маршруту и в обратном направлении по проспекту Калинина, мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя, проспекту Московскому, далее по существующему маршруту восемью автобусами категории М3.

4. По маршруту № 72 «Ул. Лейт. Катина — Завод «Янтарь» по проспекту Московскому, мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя, ул. Октябрьской, проспекту Калинина, ул. Дзержинского и далее по существующему маршруту и в обратном направлении по ул. Дзержинского, мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя, проспекту Московскому и далее по существующему маршруту четырнадцатью автобусами категории М2.

Кроме того, для подвоза жителей острова, после закрытия моста «Деревянный» будет открыт временный бесплатный круговой автобусный маршрут № 1К «ул. Эпроновская (мост “Юбилейный”) — просп. Ленинский» по ул. Эпроновской, ул. Багратиона, проспекту Ленинскому, ул. Краснооктябрьской одним автобусом категории М3.
Два временных автобусных маршрута — № 46 «ул. О. Кошевого — наб. Ветеранов» и № 47 «ул. О. Кошевого — ул. Октябрьская», введенных в июне 2016 года в связи с закрытием движения по мосту «Высокий» с 10 мая 2017 года прекратят свою работу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Маму Лолиты избили ногами по голове в Киеве
Модель Playboy разозлила народ маори, снявшись голой на священной горе
Маму Лолиты избили ногами по голове в Киеве
Wikileaks заявила о российском следе во взломанной почте Макрона
Киев не пустит на Евровидение посещавших Крым журналистов из РФ
Сборная России проведет второй матч на чемпионате мира
Лавров рассказал об отказе ЕС от политизации отношений с Россией
Боевики ИГ напали на базу в Ираке, где размещены военные из США
Во Франции начался второй тур выборов
В Финляндии впервые пройдет шествие «Бессмертного полка»
Спорт
Словения сотворила суперкамбэк, Чехия разнесла Белоруссию Рассказываем о втором дне чемпионата мира
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
В Петербурге отреставрируют фасады домов
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Полина Гагарина назвала дочь редким именем Дмитрий Исхаков получил свидетельство о рождении ребенка.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь