Мост «Деревянный» закроют на ремонт

Автомобилистам рекомендуют объезжать закрытый участок дороги по мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя (по съездам № 2 и № 4 на остров Октябрьский). При этом до 20 июня подрядчик сохранит пешеходное движение по правой стороне моста.

На сайте администрации города указан временные маршруты общественного транспорта:

1. Движение трамваев по маршруту № 5 «к/ст. Бассейная — к/ст. Мясокомбинат» по Фестивальной аллее, проспекту Советскому, пл. Победы, проспекту Ленинскому, ул. Шевченко, ул. 9 Апреля, ул. Черняховского, пл. Победы, проспекту Советскому, Фестивальной аллее по рабочим и выходным дням в количестве 12 поездов;.

2. Пассажирские перевозки по временному маршруту № 95 «Ул. Октябрьская — Центральный рынок» по ул. Октябрьской, наб. Ген. Карбышева, мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя, ул. 9 Апреля, ул. Черняховского, проспекту Ленинскому, ул. Багратиона, ул. Октябрьской, проспекту Калинина, мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя, наб. Ген. Карбышева, ул. Октябрьской восемью автобусами категории М2.

3. Пассажирские перевозки по маршруту № 40 «СК “Янтарный” — ул. П. Морозова» по проспекту Московскому, мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя, ул. Октябрьской, проспекту Калинина, далее по существующему маршруту и в обратном направлении по проспекту Калинина, мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя, проспекту Московскому, далее по существующему маршруту восемью автобусами категории М3.

4. По маршруту № 72 «Ул. Лейт. Катина — Завод «Янтарь» по проспекту Московскому, мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя, ул. Октябрьской, проспекту Калинина, ул. Дзержинского и далее по существующему маршруту и в обратном направлении по ул. Дзержинского, мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя, проспекту Московскому и далее по существующему маршруту четырнадцатью автобусами категории М2.

Кроме того, для подвоза жителей острова, после закрытия моста «Деревянный» будет открыт временный бесплатный круговой автобусный маршрут № 1К «ул. Эпроновская (мост “Юбилейный”) — просп. Ленинский» по ул. Эпроновской, ул. Багратиона, проспекту Ленинскому, ул. Краснооктябрьской одним автобусом категории М3.

Два временных автобусных маршрута — № 46 «ул. О. Кошевого — наб. Ветеранов» и № 47 «ул. О. Кошевого — ул. Октябрьская», введенных в июне 2016 года в связи с закрытием движения по мосту «Высокий» с 10 мая 2017 года прекратят свою работу.