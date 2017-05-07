В Кировском районе Уфы отключат холодную воду

Представители «Уфаводоканала» предупредили горожан о временном отключении холодной воды в нескольких домах Кировского района башкирской столицы. 11 мая с десяти утра до восьми часов вечера будут проводиться работы по замене задвижек.

Без холодной воды на это время останутся жильцы домов № 125/1 и 127 по Чернышевского, частного сектора от дома № 144 до 152 по четной стороне улицы Чернышевского, частного сектора от дома № 5 до 25 по нечетной стороне и от дома № 14 до 32 по четной стороне улицы Пархоменко.

Кроме того, воды не будет во всех учреждениях домов № 125 и 125/1 по Чернышвского, в том числе в Поликлинике № 1, магазине «Полушка», кафе, аптеке и медицинском центре.