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16:15 (мск), источник: УНИАН

В Украине вступил в силу закон об электронных билетах в общественном транспорте

Сегодня в Украине вступил в силу закон о введении электронного билета в городском пассажирском транспорте. Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной Рады Украины.

Источник: УНИАН

По мнению авторов закона, система, в частности, обеспечит возможность удобной, быстрой оплаты и контроля проезда. Кроме того, благодаря внесенным изменениям сократится время задержки общественного транспорта на остановках. Также это позволит внедрять разнообразные гибкие тарифные системы.

Кроме того, документом установлено обязательное обеспечение льготных категорий населения соответствующими электронными билетами.

Как сообщал УНИАН, 17 января Верховная Рада приняла закон, позволяющий органам местного самоуправления внедрять автоматизированные системы оплаты проезда, в том числе электронный билет, в городском и пригородном пассажирском транспорте.

Как ожидается, электронная система оплаты проезда должна повысить доходность государственного транспорта и, как результат, способствовать сокращению потребности в бюджетном финансировании.

В феврале президент Петр Порошенко подписал этот закон. Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что пилотный проект по внедрению электронного билета в городском транспорте будет внедряться в нескольких крупных городах, включая Львов и Днепр.

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