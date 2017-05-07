Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Полина Гагарина назвала дочь редким именем
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
Европа в панике от количества приезжающих украинцев – эксперт
СМИ: Волочкова разделась, прикрылась любимым котом
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Лолита рассказала, почему ее мать избили в Киеве
В Сети обсудили фото обнаженной Волочковой с котом
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
9Юбилей Корейской народной армии
14События недели в фотографиях
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
22:28 (мск), источник: РБК - Украина

«Газпром» начал строительство «Турецкого потока»

«Газпром» приступил к укладке морского газопровода «Турецкий поток». Первые работы у российского побережья Черного моря проводит трубоукладочное судно Audacia, передает «Интерфакс».

Указано, что компания Allseas является подрядчиком обеих ниток морского участка газопровода. Audacia впоследствии займется протягиванием труб с берега через микротунели. Сообщается, что в глубоководной части Черного моря «Турецкий поток» будет строить трубоукладочное судно Pioneering Spirit.

«Проект реализуется строго по плану, и к концу 2019 года наши, турецкие и европейские потребители получат новый надежный маршрут для импорта российского газа», — заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Как известно, в декабре 2016 года «Газпром» заключил с Allseas Group контракт на строительство первой нитки морского участка газопровода с опционом на укладку второй нитки. Длина морского участка «Турецкого потока» составит около 900 км — он пройдет от Анапы, где и начались работы, к турецкому берегу Черного моря в 100 км на запад от Стамбула. Максимальная глубина укладки труб — 2200 м.

Напомним, ранее сообщалось, что строительство участка газопровода в Турцию «Турецкий поток» может начаться во второй половине 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Московский «Спартак» стал чемпионом России по футболу
Эммануэль Макрон лидирует на выборах во Франции
В Москве назвали главным в отношениях с США позицию Трампа
На востоке Парижа начались столкновения демонстрантов с полицией
Итальянский тренер обвинил сборную России в неуважении
Ле Пен поздравила Макрона и поблагодарила своих сторонников
Президент Афганистана заявил об уничтожении лидера ИГИЛ в стране
Спорт
Россия громит итальянцев с рекордным для нынешнего ЧМ счетом Сборная России одержала победу со счетом 10:1
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Проживание в российских отелях подорожает
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Полина Гагарина назвала дочь редким именем Дмитрий Исхаков получил свидетельство о рождении ребенка.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь