«Газпром» начал строительство «Турецкого потока»

Указано, что компания Allseas является подрядчиком обеих ниток морского участка газопровода. Audacia впоследствии займется протягиванием труб с берега через микротунели. Сообщается, что в глубоководной части Черного моря «Турецкий поток» будет строить трубоукладочное судно Pioneering Spirit.

«Проект реализуется строго по плану, и к концу 2019 года наши, турецкие и европейские потребители получат новый надежный маршрут для импорта российского газа», — заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Как известно, в декабре 2016 года «Газпром» заключил с Allseas Group контракт на строительство первой нитки морского участка газопровода с опционом на укладку второй нитки. Длина морского участка «Турецкого потока» составит около 900 км — он пройдет от Анапы, где и начались работы, к турецкому берегу Черного моря в 100 км на запад от Стамбула. Максимальная глубина укладки труб — 2200 м.

Напомним, ранее сообщалось, что строительство участка газопровода в Турцию «Турецкий поток» может начаться во второй половине 2017 года.