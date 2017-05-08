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04:24 (мск), источник: РИА Новости

СМИ узнали, что компании из Китая и КНДР сотрудничали в обход санкций ООН

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Государственная компания КНР имела совместное предприятие с северокорейской компанией, находящейся под санкциями ООН с 2009 года из-за связи с программой Пхеньяна по созданию ядерного оружия, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на корпоративные и правительственные архивы.

Источник: РИА Новости

Китайская Limac Corporation и северокорейская Ryonbong General Corporation в 2008 году договорились о создании совместного предприятия по добыче тантала, ниобия, циркония и минералов, необходимых для изготовления не только телефонов и компьютеров, но также используемых при строительстве ядерных реакторов и ракет, пишет газета.

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Издание отмечает, что об их сотрудничестве ранее не сообщалось, а сам факт их кооперации показывает, насколько легко КНДР удалось избежать санкций и вести бизнес с китайскими компаниями, «жизненно важной артерией» Пхеньяна.

Эксперты ООН в феврале представили доклад, согласно которому КНДР получила ракетные составляющие, а также легкомоторные самолеты через Китай, а также через подставные компании имела доступ к международной финансовой системе.

Как отмечает газета, США ввели санкции в отношении компании Ryonbong в 2005 году, заявив, что северокорейская фирма связана с оружием массового поражения, чуть позже Вашингтон внес в санкционный список трех сотрудников Ryonbong Corporation, двое из которых находились в Китае. ООН же ввела санкции в отношении компании из КНДР на четыре года позже — в 2009.

Размах деятельности совместного предприятия Limac-Ryonbong в данный момент не ясен.

Связь двух компаний удалось установить фирмой Sayari Analytics, занимающейся финансовой разведкой и работающий на банковский сектор и заказчиков из правительства США.

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Издание отмечает, что от компании Ryongbong не удалось получить комментариев, в то время как китайская фирма в электронном письме, отметила, что предприятие «никогда не начинало коммерческую деятельность на постоянной основе», а сама Limac пыталась с 2009 года расформировать предприятие.

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.

В 2016 году СБ ООН значительно ужесточил действующий в отношении КНДР режим санкций, включая меры в отношении торговли, экспорта ископаемых, покупки оружия и банковского сектора, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерных и ракетных разработок.

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