СМИ узнали, что компании из Китая и КНДР сотрудничали в обход санкций ООН

Китайская Limac Corporation и северокорейская Ryonbong General Corporation в 2008 году договорились о создании совместного предприятия по добыче тантала, ниобия, циркония и минералов, необходимых для изготовления не только телефонов и компьютеров, но также используемых при строительстве ядерных реакторов и ракет, пишет газета.

Издание отмечает, что об их сотрудничестве ранее не сообщалось, а сам факт их кооперации показывает, насколько легко КНДР удалось избежать санкций и вести бизнес с китайскими компаниями, «жизненно важной артерией» Пхеньяна.

Эксперты ООН в феврале представили доклад, согласно которому КНДР получила ракетные составляющие, а также легкомоторные самолеты через Китай, а также через подставные компании имела доступ к международной финансовой системе.

Как отмечает газета, США ввели санкции в отношении компании Ryonbong в 2005 году, заявив, что северокорейская фирма связана с оружием массового поражения, чуть позже Вашингтон внес в санкционный список трех сотрудников Ryonbong Corporation, двое из которых находились в Китае. ООН же ввела санкции в отношении компании из КНДР на четыре года позже — в 2009.