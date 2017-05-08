18 молодых семей Советской Гавани получили новое жилье
Прибрежный город стал чемпионом Хабаровского края по реализации программы «Жилье для молодых семей».
Прибрежный город стал чемпионом Хабаровского края по реализации программы «Жилье для молодых семей».
Город Советская Гавань стал лидером Хабаровского края по реализации программы «Жилье для молодых семей». Всего с начала реализации программы новое жилье здесь получили 110 семей, передает корреспондент ИА REGNUM.
4 мая 18 семей из прибрежного города Советская Гавань на севере Хабаровского края получили из рук главы города Павла Боровского свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство дома. Примечательно, что 13 из этих семей — многодетные, — подчеркнул глава Советской Гавани Павел Боровский.
Общий размер субсидий на приобретение собственного жилья для молодых семей в Советской Гавани только с начала 2017 года составил 17 млн 160 тыс. рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Хабаровского края планирует к сентябрю 2017 года завершить в регионе программу по переселению граждан из аварийного жилья. Речь, правда, лишь о том жилье, которое было признано таковым на 1 января 2012 года. Между тем, в крае все еще сохраняется серьезнейшая проблема с нормальным жильем для граждан и, скорее всего, понадобится еще одна аналогичная программа.