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07:15 (мск), источник: ИА REGNUM

18 молодых семей Советской Гавани получили новое жилье

Прибрежный город стал чемпионом Хабаровского края по реализации программы «Жилье для молодых семей».

Источник: Reuters

Город Советская Гавань стал лидером Хабаровского края по реализации программы «Жилье для молодых семей». Всего с начала реализации программы новое жилье здесь получили 110 семей, передает корреспондент ИА REGNUM.

4 мая 18 семей из прибрежного города Советская Гавань на севере Хабаровского края получили из рук главы города Павла Боровского свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство дома. Примечательно, что 13 из этих семей — многодетные, — подчеркнул глава Советской Гавани Павел Боровский.

Общий размер субсидий на приобретение собственного жилья для молодых семей в Советской Гавани только с начала 2017 года составил 17 млн 160 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Хабаровского края планирует к сентябрю 2017 года завершить в регионе программу по переселению граждан из аварийного жилья. Речь, правда, лишь о том жилье, которое было признано таковым на 1 января 2012 года. Между тем, в крае все еще сохраняется серьезнейшая проблема с нормальным жильем для граждан и, скорее всего, понадобится еще одна аналогичная программа.

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