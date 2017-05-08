В сети появилось новое видео со стройки терминала симферопольского аэропорта

— Мы пройдёмся по всему аэропорту и посмотрим вместе с Вами как идёт работа. А так же Вы сможете со мной совершить экскурсию по всем четырём этажам строящегося симферопольского аэропорта-красавца и узнаете много нового и интересного, — говорится в комментарии к видео.

Напомним, обновленный аэропорт будет сдан в эксплуатацию в 2018 году. Его строительство обойдется в 32 миллиарда рублей. Предварительная площадь аэрокомплекса 60 тыс. кв. м. Для сравнения, общая площадь действующих сейчас терминалов — 22 тыс. кв. м. В здании будет 28 лифтов, 18 эскалаторов, 8 телетрапов для комфортного выхода к воздушным судам. Здание будет отвечать самым современным требованиям и иметь пропускную способность 3600 пассажиров в час, что составляет примерно 6,5 миллионов пассажиров в год.