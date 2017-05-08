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10:45 (мск), источник: УНИАН

В Украине упростили условия строительства

Закон должен способствовать повышению Украины в рейтинге Doing Business.

Источник: УНИАН

Президент Петр Порошенко подписал закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно улучшения условий ведения строительной деятельности», который будет способствовать повышению Украины в рейтинге «Ведение бизнеса», а также дерегуляции хозяйственной деятельности в строительстве.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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Документом отменяется требование относительно необходимости получения исходных данных и технических условий от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, поскольку проектировщик обязан разработать проектную документацию в соответствии с государственными строительными нормами и другими нормативно-правовыми документами, где уже учтены такие требования.

Законом также вносятся изменения в статью 17 Закона Украины «Об архитектурной деятельности» путем исключения положения о возможности прохождения профессиональной аттестации гражданами, которые не получили высшего образования по соответствующему направлению профессиональной аттестации. Это даст возможность повысить профессиональный уровень исполнителей работ в строительстве, что в свою очередь повысит качество выполняемых ими работ.

Также документом определяются правовые условия для совершенствования сбора данных государственной статистической отчетности о принятых в эксплуатацию законченных строительством объектов — функции архстройконтроля переданы органам местного самоуправления, а обязательства предоставлять статистические данные по этому направлению отсутствуют.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Кабинет министров в течение месяца должен принять нормативно-правовые акты, необходимые для его реализации и привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с указанным документом.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году поднялась на 3 пункта в рейтинге Doing Business — до 80-го места с 83-го. Наибольший прогресс Украина показала в упрощении открытия бизнеса (20-е место со 190-го), наименьший — в сфере борьбы с коррупцией (140-е место со 190-го).

По плану правительства, в этом году наша страна может войти в ТОП-50 рейтинга Doing Business, а в 2018 году — в ТОП-20. Однако для этого необходимо принять значительный пакет законопроектов — более 30, часть из которых уже зарегистрирована в парламенте, а часть должна быть утверждена правительством.

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