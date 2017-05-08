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11:23 (мск), источник: Prokazan.ru

Минниханов предложил главе химической корпорации Linde AG открыть филиал в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Мюнхен предложил генеральному директору химической корпорации Linde AG Альдо Беллони рассмотреть возможность о создании филиала компании в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

По словам Минниханова, Татарстан заинтересован в расширении взаимовыгодного сотрудничества с компанией Linde как мировым лидером в области производства промышленных газов и инжиниринга.

 — В ближайшие 20 лет мы видим развитие региона как одного из центров нефтехимии в стране. В Татарстане есть хорошая производственная база, сырьевая база, образовательные ресурсы. В перспективе есть возможность выстроить целую систему — образование, исследовательская составляющая и производство, — отметил глава республики.

Кроме того, президент РТ отметил, что компания Linde уже второе десятилетие сотрудничает с нефтехимическими предприятиями Татарстана — «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», ТАИФ-НК.

Рустам Минниханов также сообщил, что внимательно следит за ходом переговоров по возможному сотрудничеству и участию компании «Линде» в финальной части тендера по выбору генерального подрядчика на проектирование и поставку оборудования по проекту строительства нового Этиленового комплекса на предприятии «Нижнекамскнефтехим» (проект «Этилен-600»).

Ожидается, что окончательное решение по тендеру будет принято на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, который пройдет с 1 по 3 июня.

Комментарии
1
Komp кamerad hac
) Господин Президент РТ, а как же программа по импортозамещению, где наши ноу - хау из Сколково, где умельцы из Татнефти, "почевают на своих лаврах" ?) Кстати, наши геополитические "друзья" - бюргеры не предложили вам открыть базу НАТО (которая нам не нато), в обмен на взаимное сотрудничество ?)))
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