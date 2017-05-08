Минниханов предложил главе химической корпорации Linde AG открыть филиал в Татарстане

По словам Минниханова, Татарстан заинтересован в расширении взаимовыгодного сотрудничества с компанией Linde как мировым лидером в области производства промышленных газов и инжиниринга.

— В ближайшие 20 лет мы видим развитие региона как одного из центров нефтехимии в стране. В Татарстане есть хорошая производственная база, сырьевая база, образовательные ресурсы. В перспективе есть возможность выстроить целую систему — образование, исследовательская составляющая и производство, — отметил глава республики.

Кроме того, президент РТ отметил, что компания Linde уже второе десятилетие сотрудничает с нефтехимическими предприятиями Татарстана — «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», ТАИФ-НК.

Рустам Минниханов также сообщил, что внимательно следит за ходом переговоров по возможному сотрудничеству и участию компании «Линде» в финальной части тендера по выбору генерального подрядчика на проектирование и поставку оборудования по проекту строительства нового Этиленового комплекса на предприятии «Нижнекамскнефтехим» (проект «Этилен-600»).