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11:22 (мск), источник: Lenta.Ru

В Думе предложили упростить раздельный сбор мусора ради экономии

В Госдуме подготовили законопроект, согласно которому сбор мусора будет осуществляться раздельно по всей стране. Таким образом власти страны планируют сэкономить деньги граждан, передает в понедельник, 8 мая, RT.

Инициаторами этого стали председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева и ее заместитель Владимир Панов. Они предложили поправки в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления».

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По данным телеканала, в настоящее время переплаты за вывоз отходов достигают 20 тысяч рублей. Также сообщается, что после нововведений управляющие компании смогут продавать вторичное сырье на перерабатывающие заводы.

Панов заявил, что в данный момент сбор отходов необходимо лицензировать. «Поправки исключают из этого определения физических лиц, — это сделано для того, чтобы можно было законно организовать раздельный сбор отходов с жителей домов», — отметил он.

Также депутат подчеркнул, что приобретение лицензии на установку специальных контейнеров для товариществ собственников жилья и управляющих компаний невыгодно операторам. Однако нововведение позволит упростить эту процедуру. «Они не будут тратить деньги, чтобы устанавливать баки для раздельного сбора мусора. Для них логика простая: чем больше мы заберем мусора с многоквартирного дома, тем больше денег мы заработаем, так как жители платят по нормативам», — подытожил Панов.

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