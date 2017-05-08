В Думе предложили упростить раздельный сбор мусора ради экономии

Инициаторами этого стали председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева и ее заместитель Владимир Панов. Они предложили поправки в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления».

По данным телеканала, в настоящее время переплаты за вывоз отходов достигают 20 тысяч рублей. Также сообщается, что после нововведений управляющие компании смогут продавать вторичное сырье на перерабатывающие заводы.

Панов заявил, что в данный момент сбор отходов необходимо лицензировать. «Поправки исключают из этого определения физических лиц, — это сделано для того, чтобы можно было законно организовать раздельный сбор отходов с жителей домов», — отметил он.

Также депутат подчеркнул, что приобретение лицензии на установку специальных контейнеров для товариществ собственников жилья и управляющих компаний невыгодно операторам. Однако нововведение позволит упростить эту процедуру. «Они не будут тратить деньги, чтобы устанавливать баки для раздельного сбора мусора. Для них логика простая: чем больше мы заберем мусора с многоквартирного дома, тем больше денег мы заработаем, так как жители платят по нормативам», — подытожил Панов.