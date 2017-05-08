КГК проверит обоснованность тарифов в системе ЖКХ

Об этом заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» заместитель начальника управления контроля строительства, ЖКХ и связи Комитета государственного контроля Александр Якимов.

«Мы посмотрим себестоимость (услуг ЖКХ. — Прим. БЕЛТА) в каждой организации, дойдем до каждого участка, каждой услуги», — подчеркнул Александр Якимов.

При этом все предложения КГК будут оформлены до конца мая, отчет по каждой области представят главе государства. Представитель КГК отметил, что будет проанализирована работа не только непосредственно организаций системы ЖКХ, но и смежных организаций, которые имеют отношение к сфере коммунальных услуг.

Повышение тарифов на услуги ЖКХ в этом году не планируется, возможна лишь их индексация. Заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Игорь Фомин отметил, что индексация будет проходить в пределах ежеквартального темпа роста номинальной зарплаты.

«Это своего рода социальный инструмент защиты наших граждан, чтобы тарифы на ЖКХ росли адекватно росту доходов», — пояснил он.