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12:14 (мск), источник: ТАСС

Россия поддерживает продление сделки с ОПЕК после 2017 года

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Россия поддерживает пролонгацию соглашения с ОПЕК после 2017 года, сообщает Минэнерго РФ со ссылкой на министра Александра Новака.

«Россия солидарна с усилиями партнеров по ребалансировке рынка и считает, что совместная инициатива по стабилизации мирового нефтяного рынка на текущий момент эффективна. Мы обсуждаем различные варианты и считаем, что продление на более длительный срок поможет ускорить возвращение рынков в более здоровое состояние», — говорится в заявлении министра.

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По его словам, страны-экспортеры нефти, которые подписали соглашение о сокращении добычи, уже достигли необходимого объема снижения уровня извлечения нефти.

«Мы видим высокую дисциплину среди участников, которые совместно уже вышли на полное соответствие обозначенным ранее параметрам, а именно на добровольное снижение добычи примерно на 1,8 млн баррелей в сутки к уровню октября. 100% соответствия, а также сезонально растущий спрос должны усилить уже хороший эффект от инициативы в течении следующих месяцев», — сказал он.

По словам Новака, мировые запасы нефти уже начали сокращаться в марте и в дальнейшем этот процесс будет ускорятся, что будет способствовать балансировке рынка энергоресурсов. Так, в плавучих хранилищах запасы с начала года снизились больше чем на треть.

«При этом рост добычи сланцевых производителей более чем компенсируется ростом спроса на нефть (среднесуточно на 1,3 млн баррелей) и кумулятивном сокращением добычи рядом стран примерно на 1,8 млн баррелей в сутки», — говорится в заявлении.

Ранее Новак заявил о том, что Россия склоняется к продлению соглашения еще на полгода. Встреча стран ОПЕК и вне ОПЕК, участвующих в соглашении, состоится в Вене 24—25 мая.

Комментарии
4
Сергей Сергеев
кордон
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Сергей Сергеев
за карндон
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Ярослав Цимбалюк
продолжаем качать нефть
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Россия склоняется к продлению сделки с ОПЕК
4 мая© Ньюстюб
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