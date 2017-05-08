Россия поддерживает продление сделки с ОПЕК после 2017 года

«Россия солидарна с усилиями партнеров по ребалансировке рынка и считает, что совместная инициатива по стабилизации мирового нефтяного рынка на текущий момент эффективна. Мы обсуждаем различные варианты и считаем, что продление на более длительный срок поможет ускорить возвращение рынков в более здоровое состояние», — говорится в заявлении министра.

По его словам, страны-экспортеры нефти, которые подписали соглашение о сокращении добычи, уже достигли необходимого объема снижения уровня извлечения нефти.

«Мы видим высокую дисциплину среди участников, которые совместно уже вышли на полное соответствие обозначенным ранее параметрам, а именно на добровольное снижение добычи примерно на 1,8 млн баррелей в сутки к уровню октября. 100% соответствия, а также сезонально растущий спрос должны усилить уже хороший эффект от инициативы в течении следующих месяцев», — сказал он.

По словам Новака, мировые запасы нефти уже начали сокращаться в марте и в дальнейшем этот процесс будет ускорятся, что будет способствовать балансировке рынка энергоресурсов. Так, в плавучих хранилищах запасы с начала года снизились больше чем на треть.

«При этом рост добычи сланцевых производителей более чем компенсируется ростом спроса на нефть (среднесуточно на 1,3 млн баррелей) и кумулятивном сокращением добычи рядом стран примерно на 1,8 млн баррелей в сутки», — говорится в заявлении.