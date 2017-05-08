Кремниевая долина поможет «оцифровать» Казахстан
Кремниевая долина поспособствует реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан», передает телеканал Хабар 24.
Кремниевая долина поспособствует реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан», передает телеканал Хабар 24.
Об этом стало известно после подписания меморандума о сотрудничестве между мировым лидером в области информационных технологий — компанией Cisco и национальным инфокоммуникационным холдингом «Зерде». Умные города, интеллектуальный транспорт,
«Сегодня мы находимся в центре Силиконовой долины. Мы разрабатываем программу «Цифровой Казахстан». В рамках данной программы ведем переговоры с большими крупными компаниями в части партнерства по направлениям — умные города, индустриальный интернет, умные проекты в сельском хозяйстве, интеллектуальный транспорт. Допустим, сегодня мы обсуждали автопилотный проект, например, машину без водителя. Интеллектуальное развитие городской инфраструктуры, безопасность и комфорт определяют уровень Smart City. Зарубежные партнеры не заставили себя долго ждать.
Мы сегодня подписали глобальный меморандум о взаимодействии между компанией «Cisco» и Казахстаном по нескольким направлениям — умные города — Smart City, интеллектуальная транспортная среда. Мы будем уже полностью этот пилотный проект совместно с Сisco переводить в город Астана.
В рамках послания нашего Президента мы сегодня уже активно начали работать с глобальными мировыми игроками, которые изменяют процессы, жизнь человека. Новые партнеры Казахстана из Кремниевой долины намерены уделить внимание совершенствованию электронного правительства, «умных городов», технологий горнодобывающей промышленности и методов преподавания в нашей стране", — пояснила председатель правления национального инфокоммуникационного холдинга «Зерде» Асель Жиенбаева.