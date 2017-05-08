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15:25 (мск), источник: Newtimes.kz

Кремниевая долина поможет «оцифровать» Казахстан

Кремниевая долина поспособствует реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан», передает телеканал Хабар 24.

Источник: Newtimes.kz

Об этом стало известно после подписания меморандума о сотрудничестве между мировым лидером в области информационных технологий — компанией Cisco и национальным инфокоммуникационным холдингом «Зерде». Умные города, интеллектуальный транспорт, smart-уличное освещение и другие глобальные проекты запускаются в Казахстане.

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«Сегодня мы находимся в центре Силиконовой долины. Мы разрабатываем программу «Цифровой Казахстан». В рамках данной программы ведем переговоры с большими крупными компаниями в части партнерства по направлениям — умные города, индустриальный интернет, умные проекты в сельском хозяйстве, интеллектуальный транспорт. Допустим, сегодня мы обсуждали автопилотный проект, например, машину без водителя. Интеллектуальное развитие городской инфраструктуры, безопасность и комфорт определяют уровень Smart City. Зарубежные партнеры не заставили себя долго ждать.

Мы сегодня подписали глобальный меморандум о взаимодействии между компанией «Cisco» и Казахстаном по нескольким направлениям — умные города — Smart City, интеллектуальная транспортная среда. Мы будем уже полностью этот пилотный проект совместно с Сisco переводить в город Астана.

В рамках послания нашего Президента мы сегодня уже активно начали работать с глобальными мировыми игроками, которые изменяют процессы, жизнь человека. Новые партнеры Казахстана из Кремниевой долины намерены уделить внимание совершенствованию электронного правительства, «умных городов», технологий горнодобывающей промышленности и методов преподавания в нашей стране", — пояснила председатель правления национального инфокоммуникационного холдинга «Зерде» Асель Жиенбаева.

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