Пять контрактов на ремонт дорог могут расторгнуть

Как сообщает Министерство транспорта, среди грубейших нарушений — необеспечение необходимыми строительными материалами, а также отсутствие оборудования и персонала. Кроме того, некоторые компании до сих пор не представили финансовой отчетности.

По данным ведомства, сложная ситуация на участке трассы М3 Кишинев — Джурджулешты на границе с Румынией. В частности, речь идет об обеспечении необходимыми строительными материалами, а также выполнении работ с опозданием. Подрядчик, румынская фирма Pa & Co International, до 15 мая должен обеспечить доставку необходимой техники и персонала для проведения работ, иначе через неделю после установленного срока контракт расторгнут.

Были обнаружены нарушения также в процессе реабилитации трасс R1 Кишинев-Унгены и R14 Бельцы-Сэрэтены. В обоих случаях процедуру расторжения контрактов могут инициировать в ближайшие месяцы.

А контракт на ремонт участка дороги Хынчешты-Лэпушна на шоссе M1 могут расторгнуть из-за того, что фирма до сих пор не представила план по укреплению насыпей, а также не обеспечила необходимые строительные материалы. Среди фирм, с которыми могут расторгнуть соглашения, компания SK-13 Patstroy JSC, которая отвечает за дорогу, соединяющую трассу M1 с Яловенами.

Напомним, ранее прокуроры антикоррупции задержали министра транспорта Юрия Киринчука и исполняющего обязанности главы Госадминистрации дорог, которых подозревают в вымогательстве взятки у этой фирмы.