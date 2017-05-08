Пять контрактов на ремонт дорог могут расторгнуть
Пять контрактов на ремонт дорог в стране могут расторгнуть
Пять контрактов на ремонт дорог в стране могут расторгнуть
Как сообщает Министерство транспорта, среди грубейших нарушений — необеспечение необходимыми строительными материалами, а также отсутствие оборудования и персонала. Кроме того, некоторые компании до сих пор не представили финансовой отчетности.
По данным ведомства, сложная ситуация на участке трассы М3 Кишинев — Джурджулешты на границе с Румынией. В частности, речь идет об обеспечении необходимыми строительными материалами, а также выполнении работ с опозданием. Подрядчик, румынская фирма Pa & Co International, до 15 мая должен обеспечить доставку необходимой техники и персонала для проведения работ, иначе через неделю после установленного срока контракт расторгнут.
Были обнаружены нарушения также в процессе реабилитации трасс R1
А контракт на ремонт участка дороги
Напомним, ранее прокуроры антикоррупции задержали министра транспорта Юрия Киринчука и исполняющего обязанности главы Госадминистрации дорог, которых подозревают в вымогательстве взятки у этой фирмы.