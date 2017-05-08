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17:18 (мск), источник: Actualitati.md

Кишинев посетят самые влиятельные и крупные бизнесмены из России

Об этом заявил президент Республики Молдова Игорь Додон сразу после встречи с сопредседателем Деловой России Андреем Назаровым, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

В ходе встречи стороны отметили положительную динамику в экспорте молдавской продукции на российский рынок.

Обсудили экономическое сотрудничество между деловыми кругами Молдовы и России. Вновь подчеркнули, что между нашими странами помимо традиционных торгово-экономических отношений есть огромный нераскрытый потенциал для их значительного расширения.

Договорились, что группа влиятельных и крупных российских бизнесменов приедет в Кишинёв в конце июня для того, чтобы на месте ознакомится с инвестиционным потенциалом нашей страны, — заявил Игорь Додон.

Организация Деловая Россия включает предпринимателей из 77 регионов Российской Федерации, состоит из 30 комитетов и 86 подразделений, которые действуют во многих секторах экономики, в том числе в машиностроении, строительстве, легкой промышленности, сельском хозяйстве, в сфере финансовых услуг, информационных технологий и др.

Actualitati.md напоминает, что в начале марта 2017 года президент Республики Молдова Игорь Додон провел в Москве встречу с группой предпринимателей, с председателем организации «Деловая Россия», председателем Совета директоров группы компаний «Р-Фарм», членом Общественной палаты Российской Федерации Алексеем Репиком; сопредседателями организации «Деловая Россия» уполномоченным при президенте РФ по делам предпринимателей Борисом Титовым; специальным представителем президента Башкортостана по инвестиционному сотрудничеству Андреем Назаровым, а также членом Генсовета организации «Деловая Россия», председателем Совета директоров компании «Русский экспорт» Игорем Чайкой.

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