Кишинев посетят самые влиятельные и крупные бизнесмены из России

В ходе встречи стороны отметили положительную динамику в экспорте молдавской продукции на российский рынок.

Обсудили экономическое сотрудничество между деловыми кругами Молдовы и России. Вновь подчеркнули, что между нашими странами помимо традиционных торгово-экономических отношений есть огромный нераскрытый потенциал для их значительного расширения.

Договорились, что группа влиятельных и крупных российских бизнесменов приедет в Кишинёв в конце июня для того, чтобы на месте ознакомится с инвестиционным потенциалом нашей страны, — заявил Игорь Додон.

Организация Деловая Россия включает предпринимателей из 77 регионов Российской Федерации, состоит из 30 комитетов и 86 подразделений, которые действуют во многих секторах экономики, в том числе в машиностроении, строительстве, легкой промышленности, сельском хозяйстве, в сфере финансовых услуг, информационных технологий и др.