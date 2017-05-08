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19:53 (мск), источник: Sputnik.by

Очереди из фур на выезде из Беларуси продолжают расти

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Увеличилось количество большегрузов, ждущих своей очереди на выезд из Беларуси, сообщили Sputnik в пресс-службе Государственного пограничного комитета Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Очереди в пунктах пропуска на выезд из Беларуси в страны Евросоюза наблюдается в течение последних нескольких дней. Самым популярным направлением среди водителей большегрузов является литовское, а для легковушек — польское.

По данным Погранкомитета на 18:00, в пунктах пропуска в очереди стоят 1906 грузовых автомобилей.

Больше всего ожидающих — на белорусско-литовской границе:

«Котловка» — 130 фур, «Каменный Лог» — 700, «Бенякони» — 293, «Привалка» — 213.

В Латвию въехать пытаются 270 фур, а в Польшу — 300.

Также на выезде из Беларуси стоят 198 легковых автомобилей — они пытаются выехать в Польшу.

На украинском направлении очередей на выезд и въезд нет.

Пограничники советуют учитывать данную информацию и выбирать альтернативные погранпереходы для своевременного пересечения границы.

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