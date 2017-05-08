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22:49 (мск), источник: Ipress.ua

С 8 мая бытовую, компьютерную и другую технику можно продавать только через кассовый аппарат

Начиная с 8 мая предприниматели, в том числе плательщики единого налога, должны продавать бытовые товары только через регистратор расчетных операций.

Источник: Ipress.ua

Перечень групп товаров, подлежащих гарантийному ремонту и которые в дальнейшем должны продаваться исключительно с помощью регистратора расчетных операций (РРО), определен постановлением Кабмина от 16 марта 2017 № 231, сообщает «Дело».

В перечень попали более 300 товаров: холодильники, плиты, насосы, котлы, кондиционеры, стиральные машины, пылесосы, бойлеры, принтеры, сканеры, ноутбуки, телефоны, колонки и даже электронные книги с внешними жесткими дисками.

В конце прошлого года Верховная Рада приняла закон, обязывающий применять РРО всех торговцев сложной техникой, в том числе плательщиков единого налога независимо от объемов их годового дохода.

Эта инициатива вызвала недовольство предпринимателей, торгующих техникой на рынках и в интернет-магазинах. Они опасаются сложностей в администрировании РРО и указывают на высокую стоимость кассовой техники.

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