С 8 мая бытовую, компьютерную и другую технику можно продавать только через кассовый аппарат
Начиная с 8 мая предприниматели, в том числе плательщики единого налога, должны продавать бытовые товары только через регистратор расчетных операций.
Начиная с 8 мая предприниматели, в том числе плательщики единого налога, должны продавать бытовые товары только через регистратор расчетных операций.
Перечень групп товаров, подлежащих гарантийному ремонту и которые в дальнейшем должны продаваться исключительно с помощью регистратора расчетных операций (РРО), определен постановлением Кабмина от 16 марта 2017 № 231, сообщает «Дело».
В перечень попали более 300 товаров: холодильники, плиты, насосы, котлы, кондиционеры, стиральные машины, пылесосы, бойлеры, принтеры, сканеры, ноутбуки, телефоны, колонки и даже электронные книги с внешними жесткими дисками.
В конце прошлого года Верховная Рада приняла закон, обязывающий применять РРО всех торговцев сложной техникой, в том числе плательщиков единого налога независимо от объемов их годового дохода.
Эта инициатива вызвала недовольство предпринимателей, торгующих техникой на рынках и в