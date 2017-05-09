WSJ: санкции Запада не отражаются на состоянии нефтяной отрасли РФ

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Экономические санкции Запада, введенные против России в 2014 году, не наносят видимого урона нефтяной отрасли РФ. От этих ограничительных мер страдают в первую очередь американские энергетические компании и в меньшей степени европейские. Такое мнение высказывается в материале, опубликованном в понедельник в американской газете The Wall Street Journal. Санкции Европе не помеха Наиболее ярким примером в публикации называется американская корпорация ExxonMobil, которой министерство финансов США отказало в просьбе вывести из-под действия антироссийских санкций ряд совместных проектов с «Роснефтью». Газета обращает внимание на то, что в отличие от Соединенных Штатов власти Европы соблюдают санкционный режим не столь ревностно, допуская исключения, обусловленные сроками давности или условиями заключенных контрактов.

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В качестве примеров издание называет BP, владеющую 19,75% акций «Роснефти», эта доля принесла британскому гиганту в прошлом году дополнительно $590 млн дохода. Итальянская Eni готовится в этом году совместно с «Роснефтью» приступить к бурению на шельфе Черного моря и также планирует осваивать континентальный шельф Баренцева моря. Французская компания Total, являющаяся партнером российской «Новатэк» в проекте Ямал СПГ, заинтересована в участии и в других СПГ- проектах российской компании на полуостровах Ямал и Гыдан. Другими примерами в статье названы норвежская Statoil и британская Royal Dutch Shell. Работают ли санкции? Неодинаковое применение санкций заставляет задаться вопросом, насколько действенными являются эти ограничительные меры Запада, отмечает газета. «Когда санкции не являются единообразными, то приходится сталкиваться с непреднамеренными последствиями», — приводит издание мнение эксперта Билла Арнольда, бывшего вице-президента государственного Экспортно-импортного банка США, главная задача которого состоит в оказании помощи американским экспортерам. «Если конечной целью (авторов санкций) было сдерживание развития российской промышленности, то не видно, чтобы такое происходило», — констатировал специалист. Как передавал ранее ТАСС, в целом добыча нефти в России в январе — апреле выросла на 0,8% — до 181,16 млн тонн. Пример ExxonMobil

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