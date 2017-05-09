WSJ: санкции Запада не отражаются на состоянии нефтяной отрасли РФ
От ограничительных мер страдают в первую очередь американские энергетические компании в частности, ExxonMobil, отмечает газета.
От ограничительных мер страдают в первую очередь американские энергетические компании в частности, ExxonMobil, отмечает газета.
Санкции Европе не помеха
Наиболее ярким примером в публикации называется американская корпорация ExxonMobil, которой министерство финансов США отказало в просьбе вывести
В качестве примеров издание называет BP, владеющую 19,75% акций «Роснефти», эта доля принесла британскому гиганту в прошлом году дополнительно $590 млн дохода. Итальянская Eni готовится в этом году совместно с «Роснефтью» приступить к бурению на шельфе Черного моря и также планирует осваивать континентальный шельф Баренцева моря. Французская компания Total, являющаяся партнером российской «Новатэк» в проекте Ямал СПГ, заинтересована в участии и в других СПГ- проектах российской компании на полуостровах Ямал и Гыдан. Другими примерами в статье названы норвежская Statoil и британская Royal Dutch Shell.
Работают ли санкции?
Неодинаковое применение санкций заставляет задаться вопросом, насколько действенными являются эти ограничительные меры Запада, отмечает газета. «Когда санкции не являются единообразными, то приходится сталкиваться с непреднамеренными последствиями», — приводит издание мнение эксперта Билла Арнольда, бывшего
Как передавал ранее ТАСС, в целом добыча нефти в России в январе — апреле выросла на 0,8% — до 181,16 млн тонн.
Пример ExxonMobil
США не станут делать исключений из режима санкций против России ни для нефтяного концерна ExxonMobil, ни для других американских компаний. Эта позиция была обозначена в апреле в заявлении для печати Минфина США. В документе указано, что решение согласовано лично с президентом США Дональдом Трампом.
Газета The Wall Street Journal сообщала, что ExxonMobil обратилась в минфин США с просьбой вывести
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