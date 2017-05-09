Строители завершили подготовку фундамента для стадиона «Енисей»
В конце мая начнется монтаж металлических конструкций.
В конце мая начнется монтаж металлических конструкций.
Строители стадиона «Енисей» завершили подготовку фундамента, практически полностью забив свайное поле. В ближайшее время рабочие займутся монтажом металлоконструкций. Об этом губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому рассказали во время его первого визита на стройку.
Чтобы успеть в установленные сроки, строители работали по три смены, забивая по 100 свай в сутки. Монтаж конструкций начнется в конце мая, а в начале сентября планируется замкнуть тепловой контур здания. В
Напомним, новый стадион «Енисей» предназначен для проведения соревнований по хоккею с мячом. Планируется до 30 ноября 2018 года построить крытый объект с основной ледовой ареной с трибунами на 5000 зрительских мест, со спортзалом для разминки, тренажерным залом, раздевалкой,
Стадион станет одним из основных объектов предстоящей Универсиады-2019. После проведения студенческих Игр «Енисей» станет домашней ареной для одноименной хоккейной команды.