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07:01 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Строители завершили подготовку фундамента для стадиона «Енисей»

В конце мая начнется монтаж металлических конструкций.

Строители стадиона «Енисей» завершили подготовку фундамента, практически полностью забив свайное поле. В ближайшее время рабочие займутся монтажом металлоконструкций. Об этом губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому рассказали во время его первого визита на стройку.

Чтобы успеть в установленные сроки, строители работали по три смены, забивая по 100 свай в сутки. Монтаж конструкций начнется в конце мая, а в начале сентября планируется замкнуть тепловой контур здания. В пресс-службе правительства отметили, что сооружение предполагает использование 100-метровых балок из клееного бруса.

Напомним, новый стадион «Енисей» предназначен для проведения соревнований по хоккею с мячом. Планируется до 30 ноября 2018 года построить крытый объект с основной ледовой ареной с трибунами на 5000 зрительских мест, со спортзалом для разминки, тренажерным залом, раздевалкой, конференц-залом, помещением для прессы. Согласно документации, общая площадь объекта — около 28 тысяч кв. метров.

Стадион станет одним из основных объектов предстоящей Универсиады-2019. После проведения студенческих Игр «Енисей» станет домашней ареной для одноименной хоккейной команды.

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Строители завершили подготовку фундамента для стадиона «Енисей»
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