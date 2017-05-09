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09:41 (мск), источник: ИА Башинформ

Жители трех районов Уфы 10 и 11 мая временно останутся без воды

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Из-за проведения ремонтных работ 10 и 11 мая в трех районах башкирской столицы будет приостановлена подача воды в дома. Об этом сообщили на предприятии «Уфаводоканал».

Так, 10 мая в Калининском районе с 10 до 14 часов холодную воду отключат на ул. Транспортная, 48, и 48/1.

11 мая запланировано три отключения воды.

В Кировском районе с 10 до 20 часов подача холодной воды будет прекращена по следующим адресам:

ул. Чернышевского, 125, 125/1, 127, 127/1, 144, 146, 148, 150, 152; ул. Мингажева, 87; ул. Пархоменко, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24/1, 26, 28, 30, 32.

В Орджоникидзевском районе 11 мая с 10 до 17 часов холодную воду отключат на ул. Юбилейная, ½, 2/1, 3/1, 4, 4/1, 5, 5/1, 7, 7/2, 8; ул. Грибоедова, 2, 2/1, 2-лит «К», 4; ул. Ульяновых, 69/2, 71а, 73, 75.

В Калининском районе с 10.00 11 мая до 04.00 12 мая без холодной и горячей воды останутся дома по адресам:

ул. Нежинская, 26, 28; ул. Ульяновых, 24; ул. Шумавцова, 1; ул. Спартака, 13, 14.

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