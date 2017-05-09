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14:06 (мск), источник: Комсомольская правда

За сутки в Уфе устранили еще 67 ям

В башкирской столице в праздники продолжается ремонт дорог.

Пока жители башкирской столицы предаются майскому отдыху, городские службы продолжают работать.

Так, за прошедшие сутки в Октябрьском районе Уфы рабочие устранили еще 67 ям. Хотите убедиться, насколько хорошо залатали дороги? Можете прогуляться (прокатиться) и полюбопытствовать.

— Работы проведены по улицам Кольская (от Пр. Октября до ул. Российской), Уфимское Шоссе (от ул. Трамвайная), Энтузиастов (от ул. Менделеева до ул. Лесотехникума) и на бульваре С. Галеева, а также отремонтированы ямы на придомовой территории по Пр. Октября, 134, 136, — пояснили в пресс-службе столичной мэрии.

Чтобы привести дороги в приличный вид, в Уфе используют мелкозернистую асфальтобетонную смесь.

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