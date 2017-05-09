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17:22 (мск), источник: Интерфакс

Плановые отключения горячей воды в Москве сдвинули из-за похолодания

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU — Похолодание внесло коррективы в сроки начала профилактических отключений горячей воды в жилых домах Москвы, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Источник: AP 2017

«В связи с холодной погодой гидравлические испытания переносятся с 10 на 15 мая, то есть горячую воду в домах начнут отключать позже», — рассказал Бирюков журналистам во вторник.

Инфографика
График отключения горячей воды в МосквеДанные об объеме планируемых работ, сроках и странах, в которых осуществляется подобная практика.

Ранее «Московская объединенная энергетическая компания» сообщила, что начнет профилактические отключения горячей воды в жилых домах с 10 мая.

Во время отключений, продолжительность которых в Москве не превышает 10 дней, проводятся профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика сетей, перекладка трубопроводов.

Публичное акционерное общество «МОЭК» запустило информационный сервис hotwater.moek.ru/, с помощью которого жители Москвы могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ на системах, обеспечивающих теплоснабжение их домов. Для того чтобы узнать дату и сроки отключения горячей воды в конкретном доме, необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке.

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