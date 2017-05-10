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03:08 (мск), источник: Губерния онлайн

Свыше 55 дворов отремонтируют в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды» отремонтируют 56 дворов.

На эти цели из федерального и городского бюджета направят свыше 79 миллионов рублей. Также в 39,5 миллионов рублей обойдется благоустройство пяти общественных пространств. В их числе — площадь Юности, сквер у гостиницы «Амур», пространство от Аллеи Труда до улицы Дзержинского, скверы на улице Калинина, 41 и по той же улице от Комшоссе до жилого дома № 13.

Всего комиссия рассмотрела 91 заявку на ремонт 82 дворов и предложения по благоустройству 15 общественных пространств, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации Комсомольска.

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