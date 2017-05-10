Владивосток при новом мэре надеется взять в кредит 1,3 млрд рублей

Администрация города Владивостока объявила несколько аукционов на получение крупного кредита — его размер превышает 1,3 млрд рублей. Куда будут направлены указанные средства не сообщается, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия приморской столицы разместила на едином портале государственных закупок четыре аукциона не предоставление кредитов. Их общая сумма составляет 1 млрд 350 млн рублей. Денежные средства городская власть рассчитывает получить до 28 декабря 2017 года, а расплатиться по долгам — до 31 декабря 2018 года.

При условии получения кредитов под процентную ставку в 10,5% администрация Владивостока заплатит за долговую кабалу 141 млн 750 тыс. рублей.

Первые заявки будут рассмотрены 26 мая, проведение всех четырёх аукционов запланировано на 29 мая.

В техническом задании к указанным аукционам городская мэрия не обозначила, на что будут потрачены полученные деньги. Однако известно, что по долгам чиновники будут расплачиваться из средств местной казны.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля 2017 года администрация приморского города Владивостока уже размещала четыре аукциона на предоставление в кредит 1,2 млрд рублей. За оказанные услуги банкам обещали 126 млн рублей. Денежные средства мэрия планировала получить в 2017 году.