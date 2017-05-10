Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
На день Победы в Москву приехал только один иностранный президент
Полина Гагарина назвала дочь редким именем
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Пусть это неприятно, но Путина надо поддержать - The Guardian
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
СМИ узнали, почему в Москве отменили воздушный парад Победы
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
11Война в карикатурах
9Юбилей Корейской народной армии
8Дебаты Макрона и Ле Пен
04:42 (мск), источник: ИА REGNUM

Владивосток при новом мэре надеется взять в кредит 1,3 млрд рублей

Это уже не первые долговые сделки городской власти в 2017 году.

Источник: Reuters

Администрация города Владивостока объявила несколько аукционов на получение крупного кредита — его размер превышает 1,3 млрд рублей. Куда будут направлены указанные средства не сообщается, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия приморской столицы разместила на едином портале государственных закупок четыре аукциона не предоставление кредитов. Их общая сумма составляет 1 млрд 350 млн рублей. Денежные средства городская власть рассчитывает получить до 28 декабря 2017 года, а расплатиться по долгам — до 31 декабря 2018 года.

При условии получения кредитов под процентную ставку в 10,5% администрация Владивостока заплатит за долговую кабалу 141 млн 750 тыс. рублей.

Первые заявки будут рассмотрены 26 мая, проведение всех четырёх аукционов запланировано на 29 мая.

В техническом задании к указанным аукционам городская мэрия не обозначила, на что будут потрачены полученные деньги. Однако известно, что по долгам чиновники будут расплачиваться из средств местной казны.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля 2017 года администрация приморского города Владивостока уже размещала четыре аукциона на предоставление в кредит 1,2 млрд рублей. За оказанные услуги банкам обещали 126 млн рублей. Денежные средства мэрия планировала получить в 2017 году.

Градоначальник Владивостока Игорь Пушкарёв с лета 2016 года находится под арестом. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, коммерческом подкупе. В марте 2017 года губернатор Приморского края Владимир Миклушевский анонсировал на должность временно отстранённого мэра Владивостока первого заместителя секретаря регионального отделения «Единой России» Андрея Брика, однако в апреле стало известно о назначении на пост вице-мэра Константина Межонова, который негласно является сторонником Пушкарёва.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Кучка банкиров держит в руках весь мир»
Трамп уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР
Никки Хейли призвала ЕС не отменять санкции в отношении России
«Бессмертный полк» собрал почти 8 млн человек по всей стране
В финал «Евровидения» прошли 10 участников первого полуфинала
Хоккеист, травмировавший капитана сборной РФ, дисквалифицирован
США поставят сирийским курдам тяжелое вооружение для борьбы с ИГ
В России предлагают ввести налог на малодетность
Спорт
«Ювентус» во второй раз обыграл «Монако» в полуфинале ЛЧ Итальянский клуб в девятый раз вышел в финал главного еврокубка, в котором до сих пор побеждал лишь дважды
Авто
«Профи» — новая модель марки УАЗ Ульяновский автозавод решил продавать тяжёлую версию модели «Карго» под собственным именем
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь