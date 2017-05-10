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05:03 (мск), источник: Губерния онлайн

Развитие туристического рынка обсудят на форуме в Хабаровске

16 мая в Хабаровске пройдет форум участников Международной ассоциации туристической индустрии стран АТР. Мероприятие проведут в конференц-зале Городского дома культуры.

Источник: Reuters

На форуме представят новую организацию, ее приоритетная задача — взаимодействие российского и китайского цивилизованного туристического бизнеса. Также специалисты займутся решением вопросов, связанных с пребыванием российских и китайских туристов на Большом Уссурийском острове.

Кроме того, на мероприятии речь пойдет о проектах по развитию туристического рынка в приграничных регионах России и Китая. Состоится презентация специализированных компаний, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу турфорума.

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