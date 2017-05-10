Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Порошенко рассказал о разнице между военными России и Украины
Какие яйца ни в коем случае нельзя покупать
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
Пусть это неприятно, но Путина надо поддержать - The Guardian
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
СМИ узнали, почему в Москве отменили воздушный парад Победы
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
2272-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
9Юбилей Корейской народной армии
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
07:16 (мск), источник: Губерния онлайн

Проект нового терминала Хабаровского аэропорта прошел Главгосэкспертизу

Строительство аэровокзала начнется уже этим летом.

Источник: Reuters

Главгосэкспертиза одобрила проект нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий аэропорта Хабаровск (Новый), сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Напомним, что в декабре прошлого года строительство нового терминала Хабаровского аэропорта поддержали в правительстве России. Еще раньше был сформирован пул японских инвесторов, которые заинтересованы в реализации проекта.

Сегодня стало известно, что ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» выдало положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий по проекту аэровокзала.

Проектом предусмотрено строительство терминала внутренних воздушных линий площадью более 26 тысяч квадратных метра и обустройство привокзальной площади с подъездами для автомобилей, парковочной и пешеходными зонами. Пропускная способность нового терминала составит 1200 пассажиров в час, или до 3 млн пассажиров в год.

Новый трехэтажный терминал будет обеспечен современным оборудованием для быстрого и удобного прохождения всех видов контроля и основных технологических процедур.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, при проектировании комплекса были предусмотрены условия, которые помогут сократить время обслуживания пассажиров. В новом терминале разместятся магазины, кафе и бизнес-залы, появятся комфортные зоны ожидания и регистрации.

В проект будет вложено около 4,5 млрд рублей, его реализацию будет осуществлять созданное в рамках ТОР «Хабаровск» АО «Международный аэропорт Хабаровск». Генеральный проектировщик — немецкая компания «Ассманн Бератен+Планен».

Возведение аэровокзала начнется летом 2017 года, а закончить строительство планируют в 2019 году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Хабаровчане отметят 25-летие одной из воскресных школ города
Советник Трампа: отставка Коми не имеет отношения к РФ
Никки Хейли призвала ЕС не отменять санкции в отношении России
В России могут ввести налог на малодетность
В финал «Евровидения» прошли 10 участников первого полуфинала
Хоккеист, травмировавший капитана сборной РФ, дисквалифицирован
В Белом доме сообщили о встрече Лаврова с Трампом в среду
«Бессмертный полк» собрал почти 8 млн человек по всей стране
Спорт
«Ювентус» во второй раз обыграл «Монако» в полуфинале ЛЧ Итальянский клуб в девятый раз вышел в финал главного еврокубка, в котором до сих пор побеждал лишь дважды
Авто
«Профи» — новая модель марки УАЗ Ульяновский автозавод решил продавать тяжёлую версию модели «Карго» под собственным именем
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
В Петербурге отреставрируют фасады домов
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь