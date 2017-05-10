Проект нового терминала Хабаровского аэропорта прошел Главгосэкспертизу

Главгосэкспертиза одобрила проект нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий аэропорта Хабаровск (Новый), сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Напомним, что в декабре прошлого года строительство нового терминала Хабаровского аэропорта поддержали в правительстве России. Еще раньше был сформирован пул японских инвесторов, которые заинтересованы в реализации проекта.

Сегодня стало известно, что ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» выдало положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий по проекту аэровокзала.

Проектом предусмотрено строительство терминала внутренних воздушных линий площадью более 26 тысяч квадратных метра и обустройство привокзальной площади с подъездами для автомобилей, парковочной и пешеходными зонами. Пропускная способность нового терминала составит 1200 пассажиров в час, или до 3 млн пассажиров в год.

Новый трехэтажный терминал будет обеспечен современным оборудованием для быстрого и удобного прохождения всех видов контроля и основных технологических процедур.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, при проектировании комплекса были предусмотрены условия, которые помогут сократить время обслуживания пассажиров. В новом терминале разместятся магазины, кафе и бизнес-залы, появятся комфортные зоны ожидания и регистрации.

В проект будет вложено около 4,5 млрд рублей, его реализацию будет осуществлять созданное в рамках ТОР «Хабаровск» АО «Международный аэропорт Хабаровск». Генеральный проектировщик — немецкая компания «Ассманн Бератен+Планен».

Возведение аэровокзала начнется летом 2017 года, а закончить строительство планируют в 2019 году.