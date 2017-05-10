Проект нового терминала Хабаровского аэропорта прошел Главгосэкспертизу
Строительство аэровокзала начнется уже этим летом.
Строительство аэровокзала начнется уже этим летом.
Главгосэкспертиза одобрила проект нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий аэропорта Хабаровск (Новый), сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Напомним, что в декабре прошлого года строительство нового терминала Хабаровского аэропорта поддержали в правительстве России. Еще раньше был сформирован пул японских инвесторов, которые заинтересованы в реализации проекта.
Сегодня стало известно, что ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» выдало положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий по проекту аэровокзала.
Проектом предусмотрено строительство терминала внутренних воздушных линий площадью более 26 тысяч квадратных метра и обустройство привокзальной площади с подъездами для автомобилей, парковочной и пешеходными зонами. Пропускная способность нового терминала составит 1200 пассажиров в час, или до 3 млн пассажиров в год.
Новый трехэтажный терминал будет обеспечен современным оборудованием для быстрого и удобного прохождения всех видов контроля и основных технологических процедур.
Как сообщили в
В проект будет вложено около 4,5 млрд рублей, его реализацию будет осуществлять созданное в рамках ТОР «Хабаровск» АО «Международный аэропорт Хабаровск». Генеральный проектировщик — немецкая компания «Ассманн Бератен+Планен».
Возведение аэровокзала начнется летом 2017 года, а закончить строительство планируют в 2019 году.