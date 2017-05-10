Южный обход под Омском отремонтируют за 540 млн рублей

Ремонт Южного обхода обойдётся федеральному бюджету в 540 млн рублей. Как пишет «Новый Омск», отремонтируют участок Южного обхода города на автомобильной дороге Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск.

Соответствующий аукцион был объявлен Сибуправтодором. Ремонтные работы затронут 13,4 км дороги. Предполагается, что подрядчика удастся найти сравнительно оперативно, чтобы 23 июня можно было приступить к работам, а не позднее 3 ноября текущего года их окончить.

Ранее торги на ремонт другого участка Южного обхода, протяжённостью чуть больше 7 км, выиграло ООО «Стройсервис».