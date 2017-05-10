50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2017

В его случае удачно сошлись два фактора — рост цен на медь и начало производства товарной меди на так называемых проектах роста группы KAZ Minerals — новых месторождениях Бозшаколь и Актогай.

Медь и некоторые другие промышленные металлы в прошлом году стали понемногу выбираться из многолетнего падения цен. В случае с медью эксперты в качестве причины называют рост производства электрокаров, которые нуждаются в этом проводнике гораздо больше, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Сейчас в каждом электромобиле «сидит» до 80 кг меди.

Тем самым Владимир Ким внес наибольший вклад в увеличение совокупного состояния казахстанских миллиардеров — оно выросло с прошлогоднего уровня на $1,2 млрд, до $11,3 млрд.

Вторым по динамике роста — на $200 млн — стал Алиджан Ибрагимов (№ 5). Цены на алюминий и железную руду, являющиеся специализацией Евразийской группы, тоже растут (на последнюю за 2016 — ровно вдвое).

На $100 млн выросло состояние каждого из супругов Кулибаевых (№ 3), а капитал Булата Утемуратова (№ 2) за год не изменился.

Суммарно состояние топ-50 увеличилось лишь на $700 млн — до $22 млрд 355 млн. Стоит, однако, вспомнить, что в прошлом году, впервые за время существования казахстанского списка Forbes (первый рейтинг самых богатых бизнесменов наш журнал опубликовал в 2012), совокупное состояние его участников уменьшилось почти на $4 млрд, то есть на 15%.

В этот раз среднее состояние богатых тоже немного выросло — с $433 млн до $447 млн. Это чуть более 3% — динамика все же получше, чем в целом по экономике, которая прибавила в 2016 лишь 1,5%.

Совокупное состояние топ-50 составляет свыше 16% от ВВП Казахстана за прошлый год, что значительно больше, чем в предыдущие годы, когда этот показатель колебался в пределах от 9 до 12%.

В нынешнем списке четыре новичка — Еркин Татишев (№ 9), Кайрат Сатыбалды (№ 34), Талгат Ахметов (№ 35) и Асхат Омаров (№ 50). 31-летний Ахметов, сын бывшего премьера, министра обороны и министра Евразийской экономической комиссии, а ныне акима Восточно-Казахстанской области Данияла Ахметова, стал в этом году и самым молодым участником рейтинга.

26 участников списка увеличили стоимость своих активов, у 15 она уменьшилась (в прошлом году отрицательная динамика наблюдалась сразу у 37 бизнесменов), у остальных либо не изменилась, либо их не было в рейтинге 2016 года.

Особенно сложным оказался минувший год для «зерновых королей». Рейтинг покинули два крупнейших агропромышленника страны — Нурлан Тлеубаев (холдинг «Алиби») и Василий Розинов (холдинг «Иволга»). До этого, в 2015, из списка выбыл Руслан Молдабеков (холдинг «Казэкспортастык»). Таким образом, в рейтинге 2017 не осталось классических агропромышленников, у которых сельское хозяйство составляет основу состояния. Есть, однако, основания предполагать, что такое положение дел сохранится ненадолго: значительная часть участников списка считает сельское хозяйство и АПК в целом наиболее интересной отраслью для инвестиций в Казахстане. Выяснилось это в ходе традиционного анонимного опроса. Добыча сырья занимает второе место по привлекательности, торговля и общепит — третье.

Несмотря на то что национальная валюта несколько укрепилась в последнее время (со средних 356 тенге за доллар в 2016 до 314 тенге на конец апреля 2017), половина опрошенных не верит в долгосрочную ревальвацию тенге ввиду недиверсифицированной пока структуры экономики и неблагоприятных внешних факторов. Более того, некоторые участники считают нежелательным укрепление нацвалюты более чем до 300 тенге за доллар. Во время подготовки первого рейтинга доллар стоил 148 тенге (средий курс за 2011). В то же время почти треть респондентов считает дальнейшую ревальвацию вероятной (но среди них нет ни одного финансиста).

Что касается страновой диверсификации рисков, то 25% опрошенных назвали наиболее интересными для инвестиций страны Юго-Восточной Азии. На втором месте по инвестиционной привлекательности идет Индия, на третьем — Узбекистан (но с оговоркой: если там действительно будут проведены экономические реформы). Оптимистичным показателем, вероятно, можно считать тот факт, что 10% респондентов лучшей страной для инвестиций в ближайшие годы считают Казахстан. В целом интересы казахстанских бизнесменов географически довольно широки и охватывают Китай, США, Украину, Россию, Иран, ОАЭ, Бразилию и государства Африки. Один из опрошенных заявил, что инвестиционно привлекательны все страны, «где превыше всего демократия и закон».

Почти половина участников рейтинга — 44% — свободно общаются на русском и английском; почти треть — на казахском, русском и английском (у одного вместо казахского — корейский). 17% владеют казахским и русским, 11% — только русским. Лишь один бизнесмен из 50 говорит на четырех языках — казахском (правда, с оговоркой, что «средне»), русском, английском и французском.

Почти 90% опрошенных считают, что стратегическими союзниками Казахстана являются страны-соседи. Были упомянуты также Турция, США и Иран. 10% респондентов полагают, что никаких стратегических союзников у Казахстана нет.

Методология

Участники рейтинга оцениваются по совокупной стоимости активов. При оценке Forbes Kazakhstan руководствуется консервативным принципом «не менее чем». Компании оцениваются по рыночной капитализации, собственному капиталу, дисконтированным денежным потокам (discounted cash flow), сделкам покупки/продажи или слияний/поглощений либо с использованием коэффициентов P/E или P/S, которые представляют собой отношение рыночной капитализации компании к ее чистой прибыли или доходам. Исходные данные для рейтинга формируются из публичных источников, а также на основе финансовой информации, предоставляемой участниками.

Состояния, указанные в рейтинге, — сугубо экспертная и журналистская оценка объема владения собственностью указанными лицами и не может использоваться в качестве официальной информации.

Возраст участников списка указан по состоянию на 30 апреля 2017 года.

1. Владимир Ким

$2 500 000 000

Металлы / 56 лет.

Обозначившийся в 2016 году рост цен на медь вызвал четырехкратный (в апреле 2017 года по сравнению с концом 2015-го) рост котировок горно-металлургических компаний. Текущая капитализация KAZ Minеrals (на апрель 2017 года) составляет $2,7 млрд. В 2016-м стоимость акций KAZ Minerals выросла с минимума GBX 83,63 до годичного максимума GBX 438,30. Скользящая 50-дневная средняя стоимость акций KAZ Minеrals составляет 381,7 пенса, а 200-дневная — 257,72 пенса.

В 2016 году группа KAZ Minerals plc, в которой Владимиру Киму принадлежит 33,4%, завершила строительство проектов «Бозшаколь» и «Актогай». В запуск новых рудников было инвестировано более $4 млрд. Компания ведет операционную деятельность в Восточном Казахстане, Павлодарской области и на медно-золотом руднике Бозымчак в Кыргызстане. В 2016 году общий объем производства меди в катодном эквиваленте составил 140 тыс. тонн, в качестве попутной продукции произведено 75 тыс. тонн цинка в концентрате, 120 тыс. унций золота в эквиваленте слитков и 3,103 млн унций серебра в эквиваленте слитков. Акции KAZ Minerals plc котируются на Лондонской, Казахстанской и Гонконгской фондовых биржах.

Владимиру Киму также принадлежит 70% в ТОО «Корпорация Казахмыс», аккумулировавшем карагандинские, жезказганские и балхашские активы после реструктуризации группы «Казахмыс» в 2014 году.

В 2016-м бизнесмен нарастил свои золоторудные активы, приобретя степногорское АО «Казах­алтын», известное по длительной судебной тяжбе после продажи его казахстанскими бизнесменами Асаубаевыми российскому «Полюс Золоту» (россияне обвиняли продавца в мошенничестве).

Кроме того, в середине 2016 года миллиардер стал крупным участником Вank RBK, возглавляемого его зятем Игорем Мажиновым. В марте 2017-го банк объявил, что Ким намерен увеличить свою долю, которая на конец апреля 2017 года составляла 7,26%.

2. Булат Утемуратов

$ 2 400 000 000

ГМК, финансы, телеком, гостиничный бизнес/ 59 лет.

В начале 2017 года фонд Verny Capital, управляющий инвестиционным портфелем Булата Утемуратова, запустил в эксплуатацию бизнес-центр премиум-класса Talan Towers в Астане (заявленная стоимость проекта — более $350 млн).

В 2016-м бренд мобильной связи «Beeline Казахстан», принадлежащий компании «КаР-Тел», в которой Утемуратов владеет 25% акций, начал запуск сети 4G во всех регионах Казахстана совместно со своим ближайшим конкурентом Kcell. Инвестиции «Beeline Казахстан» в проект оцениваются в 16 млрд тенге.

Общий размер активов под управлением Verny Capital составляет около $4 млрд. Это отели Ritz-Carlton в Вене и Москве, отель Rixos Borovoe, франшиза фастфуда Burger King в Казахстане, информационно-аналитический интернет-портал Informburo.kz, телерадио­компания «31 канал», девелоперская Global Development, «Южно-Кыргызский Цемент», а также золоторудная RG Gold, разрабатывающая месторождения в Бурабайском районе Акмолинской области. В апреле завершение оценки месторождений вывело RG Gold на третье место в Казахстане по совокупным запасам.

Напрямую Утемуратов является миноритарным акционером Glencore Plc, мажоритарным акционером ForteBank, контролирует 25% ТОО «КаР-Тел» и 49,9% ООО «Sky Mobile» (операторы связи Beeline в Казахстане и Кыргызстане соответственно).

Миллиардер учредил благотворительный фонд «Асыл Мирас», который помогает оснащать современным мед­оборудованием региональные больницы, а также строит центры для детей с аутиз­мом. Он возглавляет Казахстанскую теннисную федерацию и входит в совет директоров Международной теннисной федерации.

3. Тимур Кулибаев

$ 2 200 000 000

Диверсифицированный бизнес/ 50 лет.

В 2016 году Gemini Mining B.V, в которой Тимур Кулибаев является мажоритарным акционером, продала 50% АО «Дочернее предприятие “Актобе Темир ВC”» (разрабатывает крупные железорудные месторождения) компании Qazaq Mining Llp. В решении единственного акционера, принятом 5 декабря 2016 года, было заявлено, что доля должна быть продана за сумму не менее $150 млн.

В 2017 году ALMEX-Baiterek Fund, созданный в 2015-м дочерней структурой холдинга «Байтерек» — АО «Казына Капитал Менеджмент», совместно с ТОО «Алмэкс Проект», входящим в группу компаний «Алмэкс», отобрал три инвестиционных проекта агропромышленного комплекса, в которые намерен инвестировать порядка 7,3 млрд тенге. Общий капитал фонда составляет 18,6 млрд тенге.

В сентябре 2016 года в рамках визита главы Казахстана в КНР ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (KPI) и Государственный банк развития Китая подписали в Шанхае кредитное соглашение по проекту строительства первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области. KPI на 49% принадлежит семье Кулибаевых через «Алмэкс Плюс».

Тимур Кулибаев на паритетных началах со своей супругой Динарой Кулибаевой владеет АО «Холдинговая группа “АЛМЭКС”», ТОО «Кипрос». Он также является акционером холдинговой компании Steppe Capital Pte Ltd, зарегистрированной в Сингапуре.

Бизнесмен — независимый директор российского «Газпрома» с 2011 года. Возглавляет национальную палату предпринимателей «Атамекен», Ассоциацию компаний энергетического и добывающего сектора Kazenergy. Президент Федерации бокса РК, Нацио­нального олимпийского комитета и вице-президент Олимпийского совета Азии.

3. Динара Кулибаева

$2 200 000 000

Диверсифицированный бизнес/ 49 лет.

Правительство рассматривает возможность выделения в 2017 году 2 трлн тенге для стабилизации кредитных портфелей БВУ. Основная доля этой суммы, как ожидается, уйдет Казкоммерцбанку и Народному банку, в котором Динаре Кулибаевой принадлежит 31,8% через холдинг «Алмэкс». В марте 2017 года ККБ и Народный заключили меморандум о взаимопонимании, не имеющий обязательной силы, в отношении потенциального приобретения вторым контрольного пакета акций первого. В случае заключения сделки объединенный банк станет одним из крупнейших на территории СНГ, с собственным капиталом более $3 млрд и активами более $31 млрд (оценка).

Динара Кулибаева на паритетных началах с Тимуром Кулибаевым владеет бизнесом, аффилированным с АО «Холдинговая группа “АЛМЭКС”», ТОО «Кипрос» и холдинговой компанией Steppe Capital Pte Ltd.

Она является главой и единственным учредителем Национального фонда образования Нурсултана Назарбаева, создателем сети частных школ «Мирас».

5. Алиджан Ибрагимов

$ 2 000 000 000

Металлы/ 63 года.

В 2016 году Eurasian Resources Group (ERG), в которой Алиджану Ибрагимову принадлежит 20,7%, завершила реструктуризацию долга со Сбербанком и АО «Банк ВТБ» — основными кредиторами компании. Новые условия кредитных соглашений позволят сэкономить ей денежные средства по выплате процентов в размере $200 млн в 2017 году и аналогичную сумму в 2018-м. Дополнительным преимуществом является продление сроков погашения займа ВТБ на сумму $3 млрд до 2022 года с возможностью последующего продления на три года.

В 2016 году ENRC N.V., входящая в состав ERG, завершила судебный процесс с Zamin Ferrous относительно выплаты последнего транша в размере $220 млн по сделке с бразильским железорудным активом Bahia Mineracao, приобретенным ERG в 2010 году за $1 млрд. Стороны заключили мировое соглашение, которое, по мнению пресс-службы ERG, «обеспечивает значительное облегчение денежным потокам ERG».

Ибрагимов также владеет 33,3% акций International Mineral Resources II B.V. (IMR), 33,3% АО «Евразийская финансовая компания», куда входит Евразийский банк, 33,3% АО «Евразийская промышленная компания» и 33,3% АО «Евразийская производственная компания», а также 40% в золоторудном проекте «Джеруй» (Кыргызстан).

6. Рашит Сарсенов

$720 000 000

Нефтетрейдинг, металлообработка/ 68.

Рашит Сарсенов является мажоритарным акционером Нурбанка (82,8%), собственником сети автозаправочных станций Gelios, заводов ТОО «KSP Steel» и ТОО «Кастинг», отеля Caspian Riviera Grand Palace в Актау, а также крупнейшей в стране ретейл-сети парфюмерно-косметической продукции под брендами «Французский дом», Beautymania, Imperial Home, «Планета Красоты».

7. Кенес Ракишев

$705 000 000

ГМК, страхование, финансы/ 37.

В марте 2017 года Казкоммерцбанк, в котором Кенесу Ракишеву принадлежит 71,31%, заключил меморандум о взаимопонимании с Народным банком в отношении потенциального приобретения последним контрольного пакета акций ККБ. Ракишев приобретал акции ККБ в 2015—2016 годах.

В январе 2016-го бизнесмен инвестировал дополнительно $910 тыс. в Net Element, акции которой котируются на NASDAQ. В общей сложности он профинансировал Net Element на $34 млн за период с 2012-го по 2016 год. Цена акций Net Element снизилась за этот период с $85,6 до $0,84 за штуку.

В 2016-м Ракишев продал Вячеславу Киму (№ 21 данного рейтинга) 30% ТОО «Magnum Cash and Carry», которыми владел через SDB Group.

Бизнесмен — член YPO Kazakhstan (Young President Organization), участник благотворительного проекта «Дом мамы», президент Федерации дзюдо РК.

8. Дәурен Жақсыбек

$498 000 000

Финансы, АПК/ 38.

В апреле 2017 года Дәурен Жақсыбек через АО «Цеснабанк» и АО «Финансовый холдинг “Цесна”» выкупил 41,38% от общего количества акций банка ЦентрКредит у южнокорейского Kookmin Bank.

В январе 2017-го возглавляемая им корпорация «Цесна» стала владельцем 9,99% АО «Азия-Авто». До этого, в 2013 году, АО «Азия-Авто», мажоритарным акционером которого является Анатолий Балушкин (№ 39 рейтинга), заключило с Цеснабанком соглашение на предоставление кредитной линии для пополнения оборотных средств.

В корпорацию «Цесна» помимо Цеснабанка входят концерн «Цесна-Астык», консалтинговая компания «Медет-Холдинг», страховая компания «Цесна Гарант», инвестиционно-брокерская компания «Цесна Капитал». Газета «Инфо-Цес», была закрыта в начале 2017 года.

Бизнесмен — член YPO Kazakhstan, участник проекта «Дом мамы».

9. Еркин Татишев

$470 000 000

Диверсифицированный бизнес/ 41.

Еркин Татишев — владелец и председатель совета директоров транснационального холдинга «Кусто Групп», зарегистрированного в Сингапуре. Холдинг работает во Вьетнаме, Китае, Таиланде, России, Казахстане, на Украине, в Турции, Грузии и Израиле. В 2012 году «Кусто Групп» приобрела 24,7% вьетнамской компании Coteccons за $25 млн, а в 2014 году за $144 млн — израильскую «Тамбур» (производитель красок и отделочных материалов). Татишев также владеет долей в нефтяной «КазПетролГрупп» и United Minerals Group Limited, в которую входят АО «Кустанайские минералы» и ОАО «Оренбургские минералы».

Семья Татишевых учредила Фонд Ержана Татишева, поддерживающий талантливую молодежь через предоставление грантов и стипендий на обучение в ведущих вузах.

10. Бахытбек Байсеитов

$449 000 000

Финансы, инвестиции, нефть/ 58.

В апреле 2017 года Бахытбек Байсеитов выкупил 1 184 433 привилегированные акции Банка ЦентрКредит у Kookmin Bank, доведя свою долю владения до 36,19% от общего количества акций. В это же время 41,38% акций БЦК выкупил Цеснабанк.

Он также владеет АО «АИФРИ Orient Investments» и 80% Caspian Services Inc.

Байсеитов — председатель СД АО «Банк ЦентрКредит», президент Ассоциации банков РК.