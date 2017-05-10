У «Приморгражданпроекта» возникли большие финансовые затруднения

Владивосток, 10 мая, PrimaMedia.

АО «Приморгражданпроект» (ПГП) оказалось в критической финансовой ситуации. Минимальный объем заказов может привести самую известную проектную организацию в Приморском крае к банкротству, пишет еженедельник «Конкурент».

«Проблема в отсутствии заказов», — сообщил главный архитектор «Приморгражданпроекта» Владимир Воробьев.

На рынке проектных работ в последние годы доля ПГП варьировалась от 10 до 20% суммарной стоимости услуг, выполняемых в Приморском крае. И в 2015 г. руководство организации оценивало свои перспективы как умеренно оптимистичные. Оптимизм был основан на государственной поддержке развития ДФО и, соответственно, активизации инвестиционной деятельности в регионе и возможном росте заказов на проектные работы.

Владимир Воробьев: «Однако государственных заказов в последнее время нет, а частников мы редко интересуем, поскольку те выбирают где подешевле. Коммерческие структуры не смотрят, сколько нам лет, какая репутация, какой опыт. Немало работает проектных фирм, где в штате буквально по два человека, берут за работу “черный нал”, а услуги могут быть намного дешевле наших. Сложная ситуация, впрочем, не только у нас, но и у других крупных проектных организаций».

«Приморгражданпроект» может повторить печальную судьбу таких институтов, как «Дальэнергосетьпроект» и «ДВПромстройНИИпроект» (первый обанкротился, на месте второго образовалась другая фирма, силы которой вряд ли сравнятся со старым институтом). «Не хотим верить, что такое произойдет и с нами», — резюмировал Воробьев.

Согласно годовой бухгалтерской отчетности, чистая прибыль ПГП в 2016 г. составила 494 тыс. руб., выручка при этом сократилась почти в три раза — с 206,4 млн до 75,3 млн руб. Такая финансовая ситуация, как отмечается в отчетности, сложилась по причине «отказа принятия проектно-изыскательских работ заказчиками федерального значения из-за отсутствия финансирования».

В свою очередь, с оскудевшим бюджетом ПГП не смог расплатиться со многими субподрядчиками. Например, по корректировке рабочей документации объектов капитального строительства «Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» (исполнитель — ООО «Параллакс») и разработке документации в рамках реализации мероприятий по созданию инновационного культурного центра на о. Русском по разделу «Системы инженерного обеспечения» (ООО «Эккер»). Теперь исполнители, соответственно, требуют через суд 5,7 млн и 1,7 млн. Также в картотеке арбитражного суда нашлись еще несколько исков о взыскании с ПГП денег: так, департамент дорожного хозяйства пытается взыскать с института 1, руб., ООО «Пульс Пожстрой Инжиниринг» — 1, руб., ООО «Водпроектстрой» — 1,07 млн руб.

По информации «К», нынешние сложности ПГП также могут быть связаны и с тем, что генеральный директор института Евгений Мельников не нашел общего языка с представителями «белого» и «серого» домов. В результате «Приморгражданпроект» принимает все меньше участия в проектных работах в рамках государственных заказов.

По мнению члена-корреспондента Российской академии архитектуры и строительных наук Валентина Аникеева, у института проблемы с заказами. Им выполнены работы по генеральному плану Владивостока, территориальному планированию нескольких муниципальных районов, Надеждинской ТОР. А новых крупных проектов нет.

«Сейчас в “Приморгражданпроекте” работает не тысяча человек, как в лучшие годы, но и 200 высококвалифицированных специалистов — большая сила, так же как и немалые накладные расходы, — говорит Аникеев. — Когда “Приморгражданпроект” выходит на торги, серьезнейшую конкуренцию ему составляют мелкие проектные компании, которых в Приморье более сотни. Не обремененные такими накладными расходами, как ПГП, они демпингуют, выигрывают тендеры, хотя профессиональный уровень их кадров и, соответственно, качество их проектов несравненно ниже, чем у того же ПГП. Но это — беда всей России: выполняют проекты не те, кто может делать их качественно, а те, кто просит за них дешевле. Поэтому мы видим, как по многу раз перепроектируют здания, как в процессе строительства стоимость объектов вырастает в разы».

СПРАВКА: ОАО «Приморгражданпроект» образован в 1929 году. Институт является базовой территориальной организацией в области жилищного, гражданского строительства и градостроительного проектирования в Приморском крае, главную задачу которой составляет осуществление деятельности, направленной на обеспечение комплексного социального, экономического и экологического развития края.