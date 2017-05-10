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06:44 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Птицефабрику «Бархатовскую» потребовали признать банкротом

Иск в арбитражный суд подала компания «Стройинсиб».

Компания «Стройинсиб» через суд потребовала признать птицефабрику «Бархатовскую» банкротом. Соответствующее заявление поступило в Арбитражный суд Красноярского края 4 мая.

Что именно послужило причиной обращения в высшую инстанцию, в документах не уточняется. При этом в картотеке указывается, что судья не принял заявление от компании «Стройинсиб». Пока дело находится на рассмотрении суда первой инстанции.

По данным «Ъ», в январе 2017 года ООО «Торговый дом «Эридан» взыскал с птицефабрики 412,6 тысяч рублей долга. «Стройинсиб» выступил правопреемником «Эридана» в этом экономическом деле. При этом 100% акций предприятия принадлежит ГКУ «Агентство по управлению госимуществом Красноярского края».

Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что «Бархатовская» птицефабрика, несмотря на рост цен на продукцию, получила убыток по результатам работы в 2016 году. Денежная потеря составила 93,72 млн рублей.

Отметим, что на птицефабрике работает основная часть населения близлежащих районов. Предприятие предоставляет коммунальные услуги населению с. Бархатово.

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