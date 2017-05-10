Дорожный прогресс. В Новосибирске начался ремонт дорог

По всей территории мегаполиса начинается ремонт дорог.

За качество ответят.

Каждую весну на дорогах Новосибирска появляются ямы. Свой вклад в разрушение асфальтового покрытия вносят и резко континентальный климат, с перепадом температур в 80 градусов (от минус 40 до плюс 40), и тяжёлые фуры. Чтобы привести все улицы в нормативное состояние, в бюджете города просто не хватает денег. Но в этом году они появились благодаря федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».

Четыре подрядных организации, выигравшие конкурс, будут трудиться на девяти объектах Новосибирска, а это в общей сложности 20 км дорог. Таким образом, планируется ликвидировать 15 очагов аварийности. На ремонт запланировали потратить больше миллиарда рублей: 480 млн рублей выделено из федерального бюджета, 320 — из областного и 236 — из городских средств.

«Мы раньше всех городов защитили свой план по этой программе. То есть провели большую организационную работу, — рассказал мэр города Новосибирска Анатолий ЛОКОТЬ. — Наш город хорошо подготовился к ремонту, работы планировали начать 15 мая, но погодные условия позволили приступить раньше. Подрядчики торопятся, а мы их не сдерживаем, только всё время обращаем их внимание на качество».

Мэр заверяет, что за качество выполненных работ спрашивать с подрядных организаций будут строго. Плохо выполненный заказ обойдётся им очень дорого.

«На качество покрытия даётся гарантия в 5 лет, — рассказал начальник МКУ “Управление дорожного строительства” города Новосибирска Юрий АЛЕКСЕЕВСКИЙ. — Если за это время дороги придут в плохое состояние, подрядчики будут восстанавливать разрушения за свой счёт. Их работу будут контролировать наше ведомство, независимые организации, имеющие аккредитацию, а ещё — федеральное управление автомобильных дорог».

Как успеть в срок?