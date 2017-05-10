Дорожный прогресс. В Новосибирске начался ремонт дорог
Корреспондент
Корреспондент
По всей территории мегаполиса начинается ремонт дорог.
За качество ответят.
Каждую весну на дорогах Новосибирска появляются ямы. Свой вклад в разрушение асфальтового покрытия вносят и резко континентальный климат, с перепадом температур в 80 градусов (от минус 40 до плюс 40), и тяжёлые фуры. Чтобы привести все улицы в нормативное состояние, в бюджете города просто не хватает денег. Но в этом году они появились благодаря федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».
Четыре подрядных организации, выигравшие конкурс, будут трудиться на девяти объектах Новосибирска, а это в общей сложности 20 км дорог. Таким образом, планируется ликвидировать 15 очагов аварийности. На ремонт запланировали потратить больше миллиарда рублей: 480 млн рублей выделено из федерального бюджета, 320 — из областного и 236 — из городских средств.
«Мы раньше всех городов защитили свой план по этой программе. То есть провели большую организационную работу, — рассказал мэр города Новосибирска Анатолий ЛОКОТЬ. — Наш город хорошо подготовился к ремонту, работы планировали начать 15 мая, но погодные условия позволили приступить раньше. Подрядчики торопятся, а мы их не сдерживаем, только всё время обращаем их внимание на качество».
Мэр заверяет, что за качество выполненных работ спрашивать с подрядных организаций будут строго. Плохо выполненный заказ обойдётся им очень дорого.
«На качество покрытия даётся гарантия в 5 лет, — рассказал начальник МКУ “Управление дорожного строительства” города Новосибирска Юрий АЛЕКСЕЕВСКИЙ. — Если за это время дороги придут в плохое состояние, подрядчики будут восстанавливать разрушения за свой счёт. Их работу будут контролировать наше ведомство, независимые организации, имеющие аккредитацию, а ещё — федеральное управление автомобильных дорог».
Как успеть в срок?
Все дорожные участки, которые ремонтируют по госпрограмме, сложные. Например, горожане часто жаловались на ямы на улице Петухова возле площади Кирова, поэтому ремонт начали оттуда. Здесь не только уберут выбоины, но и решат проблему с трамвайными линиями. На перекрёстке улиц
«От улицы Есенина до улицы Кирова большой участок дороги, где плотное движение, — объяснил Анатолий Евгеньевич, — поэтому подрядчики работают круглые сутки. Здесь мы расширим дорогу, ведь на въезде в мегаполис часто пробки».
Подрядные организации используют классический метод укладки асфальтобетона. Этот материал долговечный, технология хорошо зарекомендовала себя.
Все объекты должны сдать до 1 октября. Если ремонт будет окончен в срок и к качеству не будет никаких нареканий, то аварий на дорогах станет меньше, а городская власть покажет, насколько она состоятельна решать масштабные задачи. Новосибирск сможет и дальше участвовать в федеральной программе.
«Участки для ремонта мы выбрали неслучайно, там часто происходят ДТП, — рассказал Анатолий Локоть. — Если мы выполним свои обязательства, тогда город будет получать по миллиарду рублей ежегодно девять лет подряд. Это поможет заметно улучшить качество дорог».