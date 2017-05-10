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07:47 (мск), источник: Om1.ru

Для Омска закупят газонную траву на 700 тысяч

Для озеленения города приобретут 3 300 килограммов семян сезонной травы.

Омское бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» объявило торги о покупке 3 300 килограммов семян газонной травы. На эти цели из бюджета Омска было выделено более 700 тысяч рублей.

Как пояснили в департаменте городского хозяйства Омска, семена нужны для выполнения плановых работ по озеленению города.

Ольга Швецова, советник департамента городского хозяйства мэрии:

 — Газоны укрепляют почву, корневую систему растений, обладают свойством накопления вредных веществ. И тем самым снижают количество пыли в воздухе. По экологической отдаче один квадратный метр газона соизмерим с одним крупным деревом.

В ведомстве отметили, что приобретенные семена также будут использоваться для оформления окружных и городских выставок «Флора» и других мероприятий ко Дню города.

Планируется приобрести семена ежи сборной, овсяниц тростниковой и красной, райграса пастбищного, костреца безостого, тимофеевки луговой. Согласно условиям торгов, семена должны предоставить не позднее чем через 5 дней после заключения контракта.

В мэрии подчеркнули, что работы по обустройству газонов проводятся согласно проектам благоустройства микрорайонов, строительства и реконструкции дорог.

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