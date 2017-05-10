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07:48 (мск), источник: Om1.ru

До 1 сентября Путин ждет отчет о мерах по завершению долгостроев СУ-155

За компанией числится полторы сотни недостроенных многоквартирных домов по всей России, в том числе в Омске.

Президент РФ Владимир Путин поручил предоставить доклад о мерах, принимаемых для завершения строительства жилых домов, которые возводило ЗАО «Строительное управление № 155». Ответственным назначен премьер-министр Дмитрий Медведев, срок — до 1 сентября.

В свою очередь, ранее премьеру о ситуации докладывал министр строительства России Михаил Мень, по словам которого проблема дольщиков, оставшихся без жилья из-за банкротства крупного застройщика, будет решена в 2017—2018 годах. Совместно с банком-санатором были определены источники финансирования, включая реализацию части активов строительной компаний.

Как ранее сообщал портал Om1.ru, в Омске Су-155 посредством ООО «Восточно-Сибирская Строительная Компания», входящего в состав холдинга, застраивало с 2014 года новый микрорайон Академический напротив телецентра и ОмГАУ. Сейчас из 22 планируемых этажей у двух зданий возведены только начальные, стройка уже давно не ведется. К ВССК было подано несколько исков о банкротстве, заседания по одному из них — от ООО «Проектные инновации» — еще продолжаются в Арбитражном суде Омской области.

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