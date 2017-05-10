До 1 сентября Путин ждет отчет о мерах по завершению долгостроев СУ-155
За компанией числится полторы сотни недостроенных многоквартирных домов по всей России, в том числе в Омске.
За компанией числится полторы сотни недостроенных многоквартирных домов по всей России, в том числе в Омске.
Президент РФ Владимир Путин поручил предоставить доклад о мерах, принимаемых для завершения строительства жилых домов, которые возводило ЗАО «Строительное управление № 155». Ответственным назначен
В свою очередь, ранее премьеру о ситуации докладывал министр строительства России Михаил Мень, по словам которого проблема дольщиков, оставшихся без жилья
Как ранее сообщал портал Om1.ru, в Омске Су-155 посредством ООО «Восточно-Сибирская Строительная Компания», входящего в состав холдинга, застраивало с 2014 года новый микрорайон Академический напротив телецентра и ОмГАУ. Сейчас из 22 планируемых этажей у двух зданий возведены только начальные, стройка уже давно не ведется. К ВССК было подано несколько исков о банкротстве, заседания по одному из них — от ООО «Проектные инновации» — еще продолжаются в Арбитражном суде Омской области.