До 1 сентября Путин ждет отчет о мерах по завершению долгостроев СУ-155

Президент РФ Владимир Путин поручил предоставить доклад о мерах, принимаемых для завершения строительства жилых домов, которые возводило ЗАО «Строительное управление № 155». Ответственным назначен премьер-министр Дмитрий Медведев, срок — до 1 сентября.

В свою очередь, ранее премьеру о ситуации докладывал министр строительства России Михаил Мень, по словам которого проблема дольщиков, оставшихся без жилья из-за банкротства крупного застройщика, будет решена в 2017—2018 годах. Совместно с банком-санатором были определены источники финансирования, включая реализацию части активов строительной компаний.

Как ранее сообщал портал Om1.ru, в Омске Су-155 посредством ООО «Восточно-Сибирская Строительная Компания», входящего в состав холдинга, застраивало с 2014 года новый микрорайон Академический напротив телецентра и ОмГАУ. Сейчас из 22 планируемых этажей у двух зданий возведены только начальные, стройка уже давно не ведется. К ВССК было подано несколько исков о банкротстве, заседания по одному из них — от ООО «Проектные инновации» — еще продолжаются в Арбитражном суде Омской области.