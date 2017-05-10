16 мостов Московского центрального кольца получат архитектурную подсветку

До конца этого года на 16 железнодорожных мостах Московского центрального кольца (МЦК) появится архитектурно-художественная светодиодная подсветка.

В освещении всех мостов МЦК будет преобладать один цвет — белый, холодного и теплого оттенков. Таким цветом подсвечены все объекты МЦК. Он создает единый световой образ кольца.

К расположению подсветки на мостах МЦК, а также к способам крепления осветительных приборов предъявят особые требования.

«Светодиодные светильники и прожекторы должны быть расположены так, чтобы не ослеплять машинистов поездов, а в световом спектре должны отсутствовать выраженные зеленые и красные составляющие, иначе они могут восприниматься машинистами как сигналы семафоров, — пояснил Петр Бирюков. — К тому же осветительные приборы в условиях вибрации мостовых конструкций должны быть надежно зафиксированы».

Архитектурно-художественная подсветка мостов МЦК войдет в комплексную систему управления наружным архитектурным освещением города и будет регулироваться автоматически.

Белым светом подсветят 16 железнодорожных мостов: