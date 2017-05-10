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11:05 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

16 мостов Московского центрального кольца получат архитектурную подсветку

В вечернее и ночное время они будут освещены белым светом.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

До конца этого года на 16 железнодорожных мостах Московского центрального кольца (МЦК) появится архитектурно-художественная светодиодная подсветка.

В освещении всех мостов МЦК будет преобладать один цвет — белый, холодного и теплого оттенков. Таким цветом подсвечены все объекты МЦК. Он создает единый световой образ кольца.
Петр Бирюков
Заместитель Мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства

К расположению подсветки на мостах МЦК, а также к способам крепления осветительных приборов предъявят особые требования.

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«Светодиодные светильники и прожекторы должны быть расположены так, чтобы не ослеплять машинистов поездов, а в световом спектре должны отсутствовать выраженные зеленые и красные составляющие, иначе они могут восприниматься машинистами как сигналы семафоров, — пояснил Петр Бирюков. — К тому же осветительные приборы в условиях вибрации мостовых конструкций должны быть надежно зафиксированы».

Архитектурно-художественная подсветка мостов МЦК войдет в комплексную систему управления наружным архитектурным освещением города и будет регулироваться автоматически.

Белым светом подсветят 16 железнодорожных мостов:

  • через Ткацкую улицу;.
  • через Щербаковскую улицу;.
  • через Лужнецкий проезд;.
  • через Варшавское шоссе;.
  • через улицу Вильгельма Пика;.
  • через ТТК в районе улицы Потылихи;.
  • через Комсомольский проспект;.
  • через Дмитровское шоссе;.
  • через Шмитовский проезд;.
  • на пересечении МЦК с МЖД Ленинградского направления;.
  • на пересечении МЦК с МЖД Белорусского направления;.
  • на пересечении МЦК с МЖД Савеловского направления;.
  • Лужнецкий мост;.
  • Дорогомиловсий мост;.
  • Даниловский мост;.
  • Андреевский мост.

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